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"Muayenem var götüremem" diyerek yolcuyla tartışan taksicinin 2022 tarihine kadar geçerli muayenesi olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

"Muayenem var götüremem" diyerek yolcuyla tartışan taksicinin 2022 tarihine kadar geçerli muayenesi olduğu ortaya çıktı

16.12.2021 09:44

"Muayenem var götüremem" diyerek yolcuyla tartışan taksicinin 2022 tarihine kadar geçerli muayenesi olduğu ortaya çıktı Çalışma ruhsatının iptal edildiği tespit edilen taksiciye bin 339 lira cezai işlem uygulandı Aracın 04 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli muayenesinin olduğu ortaya...

"Muayenem var götüremem" diyerek yolcuyla tartışan taksicinin 2022 tarihine kadar geçerli muayenesi olduğu ortaya çıktı

Çalışma ruhsatının iptal edildiği tespit edilen taksiciye bin 339 lira cezai işlem uygulandı

Aracın 04 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli muayenesinin olduğu ortaya çıktı

İSTANBUL - Esenyurt'ta aracının muayeneye gideceğini söyleyerek yolcu ile tartışan taksiciye bin 339 lira cezai işlem uygulanırken, ticari taksi de 3 gün süre ile trafikten men edildi. Ayrıca yapılan incelemede aracın 04 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli muayenesinin olduğu ortaya çıktı.

Esenyurt'ta geçtiğimiz pazar günü öğlen saatlerinde taksi çeviren bir yolcu, taksiciye gitmek istediği yeri söylemiş, uzun mesafe gidemeyeceğini söyleyen sürücü yolcuya, aracının muayenesi olduğunu söyleyerek, araçtan inmesini istemişti. Bunun üzerine sinirlenen yolcu, taksiden inmeyi reddederek taksici ile tartışmıştı. O anların yansıdığı cep telefonu görüntüsünün ortaya çıkmasının ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri yolcuyla tartışmaya giren taksi sürücüsünü yakaladı. Taksi sürücüsü İ.Ş., Esenyurt ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde ekiplerince durduruldu. Belediye tarafından çalışma ruhsatının iptal edildiği tespit edilen sürücü İ.Ş.'ye

bin 339 lira cezai işlem uygulanırken, ticari taksi de 3 gün süre ile trafikten men edildi. Ayrıca yapılan incelemede aracın 04 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli muayenesinin olduğu ortaya çıktı.

Muayenem var götüremem diyerek yolcuyla tartışan taksicinin 2022 tarihine kadar geçerli muayenesi olduğu ortaya çıktı
Muayenem var götüremem diyerek yolcuyla tartışan taksicinin 2022 tarihine kadar geçerli muayenesi olduğu ortaya çıktı
Muayenem var götüremem diyerek yolcuyla tartışan taksicinin 2022 tarihine kadar geçerli muayenesi olduğu ortaya çıktı
Muayenem var götüremem diyerek yolcuyla tartışan taksicinin 2022 tarihine kadar geçerli muayenesi olduğu ortaya çıktı

Esenyurt, Haziran, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Muayenem var götüremem' diyerek yolcuyla tartışan taksicinin 2022 tarihine kadar geçerli muayenesi olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Muayenem var götüremem" diyerek yolcuyla tartışan taksicinin 2022 tarihine kadar geçerli muayenesi olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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