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Muayenesinde hamil olduğu belirlendi; 'Babamın cinsel istismarına uğradım' dedi - Son Dakika

Muayenesinde hamil olduğu belirlendi; 'Babamın cinsel istismarına uğradım' dedi

20.08.2021 14:49
Muayenesinde hamil olduğu belirlendi; 'Babamın cinsel istismarına uğradım' dedi, System.String[]

DİYARBAKIR'da rahatsızlığı nedeniyle annesi ile birlikte hastaneye giden 16 yaşındaki R.Ş.'nin hamile olduğu belirlendi.

DİYARBAKIR'da rahatsızlığı nedeniyle annesi ile birlikte hastaneye giden 16 yaşındaki R.Ş.'nin hamile olduğu belirlendi. Doktora, intihar edeceğini söyleyen R.Ş.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdüğü babası Ş.Ş. gözaltına alındı.

Yenişehir ilçesinde bu sabah, rahatsızlanınca annesi ile birlikte Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne giden R.Ş.'nin yapılan muayenesinde hamile olduğu belirlendi. R.Ş., babasının cinsel istismarına uğradığını ve intihar edeceğini söyleyince doktor, durumu hastane polisine bildirdi. Hastaneye Çocuk Şube ekipleri çağrıldı. Gelen ekipler, R.Ş. ve annesini doktor muayenesinin ardından ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Gözaltına alınan Ş.Ş. de yoğun güvenlik önlemi altında emniyete götürüldü.

FOTOGRAFLI


Muayenesinde hamil olduğu belirlendi; 'Babamın cinsel istismarına uğradım' dedi
Muayenesinde hamil olduğu belirlendi; 'Babamın cinsel istismarına uğradım' dedi

Doktora, İntihar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muayenesinde hamil olduğu belirlendi; 'Babamın cinsel istismarına uğradım' dedi - Son Dakika


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