Muaythai Avrupa Kupası'nda Şehzadeler rüzgarı esti - Son Dakika
Son Dakika Spor Muaythai Avrupa Kupası'nda Şehzadeler rüzgarı esti - Son Dakika Spor

Muaythai Avrupa Kupası'nda Şehzadeler rüzgarı esti

6 saat önce

Uluslararası Antalya Muaytai Açık Kupası'nda Türk Milli Takımı adına ter döken Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, 10 sıkletten 8'inde dereceye girerek, Şehzadeler ve Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.

Muaythai Avrupa Kupası'nda Şehzadeler rüzgarı esti, System.String[]

Uluslararası Antalya Muaytai Açık Kupası'nda Türk Milli Takımı adına ter döken Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, 10 sıkletten 8'inde dereceye girerek, Şehzadeler ve Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, sporcuları tebrik ederek, "Sporcu kardeşlerimize bize yaşattıkları gurur nedeniyle teşekkür ediyor, başarıları için kutluyorum." dedi.


Uluslararası Muaythai (IFMA) ve Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) faaliyet programlarında da bulunan Uluslararası Antalya Muaytai Açık Kupası, 10-15 Aralık 2019 tarihlerinde 11 ülkeden 920 sporcunun katılımıyla Antalya'da gerçekleşti. Gençler kategorisinde 10 sıklette Türk Milli Takımı olarak yarışan Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, 8 madalya kazandı. Beş gün boyunca birbirinden zorlu rakipleri ile mücadele eden Şehzadeli sporcular, şampiyonaya damga vurdu. Şampiyonada Damla Dinçer Üst Genç Bayanlar 63,5 kg 2., Atakan Delikan Üst Genç Erkekler 45 kg 3., Betül Durmuş Üst Genç Bayanlar 60 kg 3., Ömer Faruk Öksüz Üst Genç Erkekler 42 kg 3., Eminegül Güner Alt Genç Bayanlar 51 kg. 3., Şükran Öncü U23 Bayanlar 45 kg 3., Zehra Alkan U23 Bayanlar 48 kg 3., Kader Seven U23 Bayanlar 54 Kg 3. oldu.


Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, sporcuları tebrik ederek, "Sporcu kardeşlerimize bize yaşattıkları gurur nedeniyle teşekkür ediyor, başarıları için kutluyorum. Genç kardeşlerimiz üzerinde büyük emekleri olan antrenör ve kulüp yöneticilerimize de şükranlarımı sunarım. Şehzadeler Belediyesi olarak biz imkanlarımız ölçüsünde sporun ve sporcunun her zaman yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz." dedi.


Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ali Özyiğit de şampiyonada başarı elde eden sporcuları tebrik ederek şunları söyledi: "Alınan başarılı sonuçlar karşısında göğsümüz kabarmıştır. Bu başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Sporcu kardeşlerimizin şampiyonaya katılımında mali desteklerini esirgemeyen Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü yetkililerine de teşekkür ediyorum." - MANİSA

Şehzadeler Belediyesi, Şehzadeler, Antalya, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
Direksiyonda fenalaşan sürücü, otomobille Açık Öğretim bürosuna girdi Arda Turan için resmi G.Saray açıklaması Aralık ortasında deniz keyfi

Son Dakika Haberleri
17:14 Ertekin: "Ligin ilk yarısını hedeflediğimiz yerde bitirdik" - Son Dakika Spor
17:10 Canlı yayında açıkladı! G.Saray Süper Lig'in yıldızlarıyla anlaştı - Son Dakika Spor
17:08 Başkan Yüce: "Sporda mücadeleyi sonuna kadar sürdürmek başarıyı getirir" - Son Dakika Spor
17:04 Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: "Söz verdiğim gibi 20 puan yaptık" - Son Dakika Spor
17:04 Judo Aydın il birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi - Son Dakika Spor
16:03 Arda Turan için resmi G.Saray açıklaması - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 17:22:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muaythai Avrupa Kupası'nda Şehzadeler rüzgarı esti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]