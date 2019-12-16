Muaythai Avrupa Kupası'nda Şehzadeler rüzgarı esti - Son Dakika
Son Dakika Spor Muaythai Avrupa Kupası'nda Şehzadeler rüzgarı esti - Son Dakika Spor

Muaythai Avrupa Kupası'nda Şehzadeler rüzgarı esti

6 saat önce

Uluslararası Muaythai (IFMA) ve Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) faaliyet programlarında da bulunan Uluslararası Antalya Muaytai Açık Kupası, 10-15 Aralık 2019 tarihlerinde 11 ülkeden 920 sporcunun katılımıyla Antalya'da gerçekleşti.

Muaythai Avrupa Kupası'nda Şehzadeler rüzgarı esti, System.String[]

Uluslararası Muaythai (IFMA) ve Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) faaliyet programlarında da bulunan Uluslararası Antalya Muaytai Açık Kupası, 10-15 Aralık 2019 tarihlerinde 11 ülkeden 920 sporcunun katılımıyla Antalya'da gerçekleşti. Gençler kategorisinde 10 sıklette Türk Milli Takımı olarak yarışan Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, 8 madalya kazandı. Beş gün boyunca birbirinden zorlu rakipleri ile mücadele eden Şehzadeli sporcular, şampiyonaya damga vurdu. Şampiyonada Damla Dinçer Üst Genç Bayanlar 63,5 kg 2., Atakan Delikan Üst Genç Erkekler 45 kg 3., Betül Durmuş Üst Genç Bayanlar 60 kg 3., Ömer Faruk Öksüz Üst Genç Erkekler 42 kg 3., Eminegül Güner Alt Genç Bayanlar 51 kg. 3., Şükran Öncü U23 Bayanlar 45 kg 3., Zehra Alkan U23 Bayanlar 48 kg 3., Kader Seven U23 Bayanlar 54 Kg 3. oldu.


Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, sporcuları tebrik ederek, "Sporcu kardeşlerimize bize yaşattıkları gurur nedeniyle teşekkür ediyor, başarıları için kutluyorum. Genç kardeşlerimiz üzerinde büyük emekleri olan antrenör ve kulüp yöneticilerimize de şükranlarımı sunarım. Şehzadeler Belediyesi olarak biz imkanlarımız ölçüsünde sporun ve sporcunun her zaman yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz." dedi.


Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ali Özyiğit de şampiyonada başarı elde eden sporcuları tebrik ederek şunları söyledi: "Alınan başarılı sonuçlar karşısında göğsümüz kabarmıştır. Bu başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Sporcu kardeşlerimizin şampiyonaya katılımında mali desteklerini esirgemeyen Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü yetkililerine de teşekkür ediyorum."

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:32 
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