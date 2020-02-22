Muaythai'de başarı çıtası yükseliyor - Son Dakika
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Muaythai'de başarı çıtası yükseliyor

7 saat önce

DÜZCE (İHA) – 2020 Büyükler ve U 23 Ümitler Türkiye Muaythai Şampiyonası Nevşehir'de düzenlendi.

Muaythai'de başarı çıtası yükseliyor, System.String[]

DÜZCE (İHA) – 2020 Büyükler ve U 23 Ümitler Türkiye Muaythai Şampiyonası Nevşehir'de düzenlendi.


Nevşehir'de düzenlenen Türkiye şampiyonasına toplam 350 sporcu katıldı. 6 gün süren kıyasıya mücadelenin sonunda kilo ve kategorilerinde şampiyon olan sporcular milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandılar. Seçmelerde emf open cup şampiyonları ile Türkiye şampiyonları milli takım seçmelerine katılacaklar ve 1. Olanlar Dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecekler.


Düzce ilini temsilen Türkiye Muaythai Şampiyonasına katılan ve derece yapan 81 Kilogramda Büyük Erkekler A Klas'da Erdem Otlu Türkiye ikincisi, 54 Kilogramda Büyük Bayanlar kategorisinde Selin Çimrin Türkiye ikincisi ve 86 Kilogramda Büyük Erkekler A Klas kategorisinde Muhammet Bişgin Türkiye üçüncüsü oldu. Ayrıca şampiyonaya katılan diğer sporculardan Galip Çelik, Umut Sevgeç ve Reyhan Şen turnuvada yarı final oynama başarısı gösterdi.


Dereceye giren sporcular Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti. Yazıcı, sporculara hediye takdim etti. - DÜZCE

Nevşehir, Türkiye, Düzce, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:03 Kaynak: İHA
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