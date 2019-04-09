Son Dakika Haberleri: Muaythai Eğitim Merkezi 4 Madalyayla Döndü

Muaythai Eğitim Merkezi 4 Madalyayla Döndü

1 saat önce

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Şehzadeler Muaythai Eğitim Merkezi, geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye devam ediyor.

Muaythai Eğitim Merkezi 4 Madalyayla Döndü, System.String[]
Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Şehzadeler Muaythai Eğitim Merkezi, geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye devam ediyor.

Muaythai Eğitim Merkezi'nden yetişen sporcular, Kütahya'da gerçekleştirilen Okul Sporları Yıldızlar Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda 2 ikincilik, 2 üçüncülük elde ederek 4 madalyayla Manisa'ya döndü.

Şampiyonada 50 kilogramda Emine Gül Güner Türkiye 2'ncisi, 54 kilogramda Ahmet Batuhan Onkardeşler Türkiye 2'ncisi, 40 kilogramda Ömer Faruk Öksüz Türkiye 3'üncüsü, 51 kilogramda Cemil Baran Onkardeşler Türkiye 3'üncüsü oldu. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, "Şehzadeler Muaythai Eğitim Merkezimizde başarılarımıza bir yenisi daha eklemenin gururunu yaşıyoruz. Önümüzdeki süreçte uluslar arası alanda da büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum. İlimize 4 madalya kazandıran sporcularımızı ve onları yetiştiren antrenörümüz Ediz Barış'ı kutluyorum. Sporcularımıza destek veren Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Ömer Faruk Çelik'e de teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:28 Kaynak: İHA

Kütahya, Şehzadeler, Manisa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İtalyan Temsilcisi Fiorentina, Erol Bulut'un Peşinde Fatih Terim'den Drogba'ya Afrika Yetkisi Arjantin Teknik Direktörü Scaloni, Trafik Kazası Geçirdi! Uğur Boral: Aziz Yıldırım'ın Bana Anlattıklarını Söylersem Olay Olur
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 16:32:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muaythai Eğitim Merkezi 4 Madalyayla Döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]