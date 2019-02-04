Muaythai Hakem Kursu Tamamlandı

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile MuayThai Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği Muaythai Aday Hakem Kursu 2-3 Şubat tarihleri arasında Besni İlçe Spor salonunda yapıldı.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile MuayThai Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği Muaythai Aday Hakem Kursu 2-3 Şubat tarihleri arasında Besni İlçe Spor salonunda yapıldı.



Besni İlçe Spor Salonunda yapılan ve 2 gün süren Aday Hakem Kursuna 22 kursiyerin katıldığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, MuayThai Federasyonu Kurs Yöneticisi Abdullah Kandemir, MuayThai Federasyonu Profesyonel Hakem Kurulu Başkanı Kahir Aslan ve MuayThai Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Bölge Başkanı ve Uluslararası Hakem Mustafa Öztürk nezaretinde verilen eğitimlerin başarıyla tamamlandığını söyledi.



Müdür Keleş, "Açılan kurslarda amacımız spor alanında ihtiyaç duyulan nitelikli hakemler yetiştirerek, spor faaliyetlerinin geniş kitlelere yayılmasını sağlamak. Hakemlik belgesi alanlar bundan sonra yapılan müsabakalar da görev alabilecek. 38 farklı branşta hızla artan sporcu sayıları ilimizde antrenör ve hakem ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Bu eksikleri gidermek amacıyla il müdürlüğü olarak bütün federasyonlarla iletişim içerisindeyiz ve faaliyet programları kapsamında her yıl hakem ve antrenör kursları açarak ilimizin spor, sporcu ve hakem ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bu bağlamda federasyonumuza desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, kursları başarı ile tamamlayan aday hakemlerimizi kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

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