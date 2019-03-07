Son Dakika Haberleri: Muaythai İl Birinciliği Yarışmaları Sona Erdi

Muaythai İl Birinciliği Yarışmaları Sona Erdi

2 saat önce

2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları faaliyet programında Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen muaythai müsabakaları İl Merkezi ve içlerinden 24 okul takımı ve yaklaşık 100 sporcunun katılımı ile tamamlandı.

Muaythai İl Birinciliği Yarışmaları Sona Erdi, System.String[]
2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları faaliyet programında Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen muaythai müsabakaları İl Merkezi ve içlerinden 24 okul takımı ve yaklaşık 100 sporcunun katılımı ile tamamlandı.

Düzenlenen müsabakalarda derece elde eden takımları tebrik eden ve müsabakalar hakkında bigiler veren Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Adıyaman'da tüm branşlarda olduğu gibi muaythai müsabakalarında il birinciliği tamamlandı. Bu müsabakalarda dereceye giren sporcularımız 2- 5 Mayıs tarihleri arasında Samsun'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Ben İlimizi Samsun'da temsil edecek sporcularımızı kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:30 Kaynak: İHA

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