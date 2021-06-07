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Muaythai Milli Takım seçmeleri Kuşadası'nda yapıldı - Son Dakika

Muaythai Milli Takım seçmeleri Kuşadası'nda yapıldı

07.06.2021 18:25
Muaythai Milli Takım seçmeleri Kuşadası'nda yapıldı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan Muaythai Federasyonu'nun düzenlediği Gençler Türkiye Şampiyonası milli takım seçmeleri müsabakaları sona erdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan Muaythai Federasyonu'nun düzenlediği Gençler Türkiye Şampiyonası milli takım seçmeleri müsabakaları sona erdi.

1-7 Haziran'da Kuşadası'nda yapılan şampiyonaya Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Halil Durna, Başkan Vekili Prof.Dr. Aydın Şentürk, Organizasyondan Sorumlu Asbaşkan Şakir Bayramoğlu, Federasyon Genel Sekreteri Korkmaz Atalay, Muaythai Federasyonu Kurucusu ve Avrupa Muaythai Federasyonu Asbaşkanı Hasan Yıldız ve Muaythai Federasyonu'nun Teknik İşlerden Sorumlu Asbaşkan Hayati Demir katıldı. Müsabakalar Covid-19 tedbirleri nedeniyle, tüm katılımcılardan PCR negatif test koşulu ve seyircisiz olmak üzere açık alanda kurulan ringlerde yapıldı.

Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden yaklaşık 630 sporcu Aralık ayındaki Tayland'da yapılacak dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmek için yarıştılar. Seçmelere Avcılar Belediyesi sporcuları damga vurdu. Yeter Kuru üst genç bayanlar 48 kg muaythai Türkiye 3., Yaşar Berk Özer üst genç 75.kg muaythai Türkiye 3., Yaren Doğan alt genç bayanlar 48 kg muaythai Türkiye 3., Ece Kayış üst genç bayanlar muaythai Türkiye 3., Ezgi Kayış 63 kg alt genç bayanlar muaythai Türkiye 3., Rabia Geliç 51 kg alt genç bayanlar muaythai Türkiye şampiyonu, İbrahim Önal üst genç erkek 60 kg. muaythai Türkiye şampiyonu, Kemal Muhsin Şahin 81 kg üst genç muaythai Türkiye şampiyonu oldu.

Pandemi sürecine rağmen sporcuların performanslarından memnun olduklarını ifade eden Muaythai Federasyonu Teknik İşlerden Sorumlu Asbaşkan Hayatı Demir, "Bu pandemi sürecinde baktığımızda çocuklarımız geri gitmemişler, kendilerini hazırlamışlar. Bizim umduğunuzun ötesinde performans görüyoruz. Avcılar Belediyesi'nden gelen arkadaşlarımız belediyenin destek verdiğinden bahsettiler. Belediye başkanlarımıza ve muaythai sporumuza destek veren kamu kuruluşlarına hepsine teşekkür ediyoruz. Amacımız Türk Milli Takımı'nı dünyada layık olduğu yere getirmek. Şu anda 120 ülke arasını zaten dünyada büyüklerde 3. gençlerde ise 2. sıradayız. Bizim için büyük bir gurur bu. Sık sık dünyaya İstiklal Marşı'nı dinletiyoruz. Aralık ayındaki Tayland'da yapılacak dünya şampiyonasında buradaki birinci olan çocuklarımız ülkemizi temsilen yarışacaklar. Temennimiz o zamana kadar iyi bir hazırlık süreci geçirip ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek" dedi.

En kısa zamanda yeniden eskisi gibi kalabalık bir şekilde organizasyon düzenlemeyi ümit ettiklerini kaydeden Muaythai Federasyonu Kurucusu ve Avrupa Muaythai Federasyonu Asbaşkanı Hasan Yıldız, "Buradaki gençlerde yaklaşık bir buçuk yıldır bu organizasyonları heyecanla bekliyorlardı. Buraya katılımı yüzde 30'lar da bekliyorduk ama gençlerin yüzde 100'ü bu organizasyona katıldı. Beklediğinizden fazla ilgi var. Veliler, antrenörler çok heyecanlı. Sonuç itibariyle buradaki sporcular da uluslararası federasyonun düzenleyeceği avrupa ve dünya şampiyonalarında inşallah ülkemizi temsil edecekler. En önemlisi sporcuların içindeki enerjiyi artık ringlerde deşarj ediyoruz, bundan dolayı çok mutluyuz. Temennimiz inşallah ülkemizin bu salgınlarından bir an önce kurtulması, aşı sistemimizin oturması ve eskisi gibi insanların kucaklaştığı bir organizasyonla yapılması" diye konuştu.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanvekili Prof. Dr. Aydın Şentürk, "Muaythai de biz ciddi boyutta yol aldık. Genelde insanlar dövüş sporları deyince biraz farklı gözle baka biliyorlar ama kendiniz de gözlem yapacaksınız. Her sporda olduğu gibi muaythai de belli kurallar var, belli çerçeveler var, kati suretle bu kurallar ve çerçeveleri uyuduğunuz müddetçe herhangi bir sakatlık ya da olumsuz durumu yaşama şansı minimal seviyede. Türkiye'nin her yerinde, her noktasında, temsilcilerimiz var" diyerek gençleri Muaythai kurslarına davet etti ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Avcılar Belediyesi Milli Takım Antrenörü Ergün Koçkaya ise "Buraya 6 alt genç, 6 üst genç olmak üzere 12 sporcu ile geldik ve önemli başarılar elde ettik. Bizim buraya gelmemizde öncelikle emeği geçen bizlere her zaman destek olan Avcılar Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Başkanımız her zaman yanımızda oldu destek verdi. Şu an buradaysak onun sayesindedir. Sporcularımız şampiyonluk madalyasını aldılarsa o da Avcılar Belediyesi sayesindedir. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Muaythai Milli Takım seçmeleri Kuşadası'nda yapıldı
Muaythai Milli Takım seçmeleri Kuşadası'nda yapıldı
Muaythai Milli Takım seçmeleri Kuşadası'nda yapıldı
Muaythai Milli Takım seçmeleri Kuşadası'nda yapıldı
Muaythai Milli Takım seçmeleri Kuşadası'nda yapıldı
Muaythai Milli Takım seçmeleri Kuşadası'nda yapıldı
Muaythai Milli Takım seçmeleri Kuşadası'nda yapıldı

Milli Takım, Kuşadası, Türkiye, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Muaythai Milli Takım seçmeleri Kuşadası'nda yapıldı - Son Dakika Spor


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