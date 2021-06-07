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Muaythai Milli Takım Seçmeleri sona erdi - Son Dakika

Muaythai Milli Takım Seçmeleri sona erdi

07.06.2021 18:29

- Muaythai Milli Takım Seçmeleri sona erdi Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen operasyonda Kuşadalı Seda Koyuncu, Gençler 54 kiloda Türkiye ikincisi oldu.

- Muaythai Milli Takım Seçmeleri sona erdi

AYDIN - Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen operasyonda Kuşadalı Seda Koyuncu, Gençler 54 kiloda Türkiye ikincisi oldu.

Aydın'ın Kuşadası'nda ilçesinde gerçekleştirilen Muaythai Federasyonu'nun düzenlediği Gençler Türkiye Şampiyonası milli takım seçmeleri müsabakaları sona erdi. Korona virüs pandemisi tedbirleri nedeniyle, tüm katılımcılardan PCR negatif test koşulu, seyircisiz ve açık alanda kurulan ringlerde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden yaklaşık 630 sporcunun Aralık ayındaki Tayland'da yapılacak dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmek için yarıştılar. Turnuvada Kuşadası Gençlik Spor Kulübü sporcusu Seda Koyuncu Gençler 54 kiloda Türkiye ikinciliği kazanarak gümüş madalya ile Avrupa şampiyonasına katılma hakkına sahip oldu. Ayrıca Kuşadasısporlu sporcular turnuvada bronz madalya ve çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.

5 yıldızlı bir otelde gerçekleştirilen şampiyonaya, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Halil Durna, Başkan Vekili Prof.Dr. Aydın Şentürk, Asbaşkan Şakir Bayramoğlu, federasyon genel sekreteri Korkmaz Atalay, Muaythai federasyonu kurucusu ve Avrupa muaythai federasyonu asbaşkanı Hasan Yıldız ve teknik işler asbaşkanı Hayatı Demir katıldı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalya ve ödülleri takdim edildi. Türkiye ikinciliği kazanan Kuşadası Gençlik Spor Kulübü sporcusu Seda Koyuncu, ödülünü Kuşadası İlçe Spor Müdürü Ramazan Oğuz Verim'in elinden aldı.

Ödül töreninden sonra konuşan Muaythai Kickboks Milli Takim Antrenörü, Bayram Keskinkılıç "Sporcumuz Seda Koyuncu turnuvada ikinci olarak Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazanmıştır. Ben derece alan müsabakada ter döken tüm sporcularımı kutluyorum. Kuşadası Belediyesi'ne sağlamış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Seda Koyuncu'nun Kuşadası'nı en iyi şekilde temsil edeceğine inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

Muaythai Milli Takım Seçmeleri sona erdi
Muaythai Milli Takım Seçmeleri sona erdi
Muaythai Milli Takım Seçmeleri sona erdi
Muaythai Milli Takım Seçmeleri sona erdi
Muaythai Milli Takım Seçmeleri sona erdi
Muaythai Milli Takım Seçmeleri sona erdi

Kuşadası, Türkiye, Aydın, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Muaythai Milli Takım Seçmeleri sona erdi - Son Dakika Spor


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