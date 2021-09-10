Muaythai milli takım sporcuları Tayland'daki dünya şampiyonasına Nemrut'ta hazırlandı

Bitlis'te çalışmalarını sürdüren Muaythai Milli Takımı, Tayland'da düzenlenecek olan dünya şampiyonası için son antrenmanını Nemrut Krater Gölü kenarında gerçekleştirdi.

Aralık ayında Tayland'da gerçekleştirilecek Dünya Muaythai Şampiyonası'na hazırlanan Muaythai Milli Takım sporcuları, Bitlis'in Tatvan ilçesinde 1-9 Eylül tarihleri arasında kamp yaptı. 46 sporcunun katıldığı kampın son antrenmanı Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü kenarında gerçekleştirildi. Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Dağı'na çıkan sporcular, önce düz koşu yapıp, göl kenarına kadar olan parkuru tamamladılar. Göl kenarında çalışmalarını tamamlayan sporcular, Bitlis'te kamp yapmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Kampın çok verimli geçtiğini, bundan sonra 2 kamp daha yaparak Aralık ayında Tayland'da gerçekleştirilecek olan şampiyonada altın madalyalar alarak döneceklerini belirten Muaythai Milli Takım Antrenörü Murat Çeken, "Bitlis'te olmaktan dolayı çok memnunuz. 9 günlük kampımızda bizleri yalnız bırakmayan ve misafirperverlik gösteren Bitlislilere teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye Muaythai Federasyonu'nun büyükler ve U23 Ümitler kategorisindeki bay ve bayanların milli takım ikinci etap kampını Bitlis Tatvan'da yaptıklarını ifade eden Çeken, "Buradaki kampımız 1-9 Eylül tarihleri arasındaydı. Şu an 46 sporcumuz var. 43 sporcumuz illerindeki seçmelerden geldi. 3 sporcumuz da daha sonra katıldı. Hedefimiz 1-14 Aralık tarihleri arasında Tayland'da yapılacak Büyükler şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir. Buradaki kampların karşılığını ülkemize madalya olarak hediye edeceğiz. İnancımız da budur. Buradaki çocuklarımızın içinde daha önce çok tecrübeli, dünya ve Avrupa şampiyonluğu yaşamış sporcularımız da var. İlk defa milli takıma girmiş kardeşlerimiz de var. Amacımız yeni yetenek ve şampiyonların ülkemize en iyi şekilde hizmet etmelerini sağlamaktır. Bu katılımı sürekli hale getirilmesini sağlamak, ailesine ve ülkesine başarı sağlamaktır. Türk Milli takımının hedefinde 4 kamp yapmak var. Burası ikinci kamp yerimiz. Son iki kampımızı da başarı ile tamamlayıp, Tayland'a gideceğiz" diye konuştu.

Bitlis'te kamp yaptıkları sürede işadamları başta olmak üzere herkesin ev sahipliğinde en iyisini yapmaya çalıştığını belirten Çeken, "Tüm samimiyetimle söylemek istiyorum ki, herkesin Bitlis'i ve Tatvan'ı tanımasını istiyorum. İnanılmaz misafirperver, her gün bütün işadamları ve bürokratlar bizleri ağırlayıp misafir ettiler. Özellikle herkesin buraya gelip görmesini istiyorum. Harika bir doğası var. Tatvan'ın İstanbul Kadıköy'den hiçbir farkı yok. Dünyada 80'e yanın ülkeye gittim. Doğası bu kadar güzel olan bir yer daha görmedim" şeklinde konuştu.

1-9 Eylül tarihleri arasında Bitlis'te milli takım Muaythai sporcularına ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Muaythai Doğu Anadolu Bölge Başkanı ve Milli Takım Antrenörü Ömer Uğur, "Daha önce bu kamp Didim'de yapılmıştı. Ben ordayken kendilerine bu kampı Tatvan'da da yapacağıma dair söz vermiştim. İş adamlarımızdan ve bürokrasiden yoğun talep olunca bu kampı burada gerçekleştirdik. Muaythai tarihinde yapılmış en güzel kamptır" dedi.

Sporculardan Bediha Taçyıldız ise, 10 yaşından beri Milli Takım kamplarına katıldığını belirterek, "Bu yıl kampımızı Tatvan'da yaptık. Misafirperverliklerinden dolayı herkese teşekkür ediyorum. Umarım bizlerde bunun karşılığını altın madalyalarla veririz. Güzel bir kamp yaptık. Son antrenmanımızı da Nemrut'ta, bu güzel doğada yaptık. Güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü bunların hepsi dünya şampiyonası için bir hazırlık. Bizde hazırlığın en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Takımımız çok güçlü. İçimizde dünya şampiyonları var. Bu takımla dünya şampiyonasına damga vuracağımızı düşünüyorum" dedi. - BİTLİS