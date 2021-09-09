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SPOR Muaythai Milli Takımı son antrenmanını Nemrut'ta yaptı - Son Dakika

SPOR Muaythai Milli Takımı son antrenmanını Nemrut'ta yaptı

09.09.2021 11:34

Muaythai Milli Takımı son antrenmanını Nemrut'ta yaptıVIDEO YOKÖzcan ÇİRİŞ-Ceren ÇALIŞKAN/BİTLİS,(DHA) -BİTLİS'te hazırlıklarını sürdüren Muaythai Milli Takımı, son antrenmanını Nemrut Krater Gölü kenarında yaptı.

Muaythai Milli Takımı son antrenmanını Nemrut'ta yaptı

VIDEO YOK

Özcan ÇİRİŞ-Ceren ÇALIŞKAN/BİTLİS,(DHA) -

BİTLİS'te hazırlıklarını sürdüren Muaythai Milli Takımı, son antrenmanını Nemrut Krater Gölü kenarında yaptı. Muaythai Milli Takım Antrenörü Murat Çeken, 1-14 Aralık'ta Tayland'da gerçekleştirilecek olan şampiyonaya hazırlandıklarını ve altın madalyalarla döneceklerini söyledi.

Aralık ayında Tayland'da gerçekleştirilecek Dünya Muaythai Şampiyonası'na hazırlanan Milli Takım sporcuları, Bitlis'in Tatvan ilçesinde 1-9 Eylül tarihleri arasında kamp yaptı. 46 sporcudan oluşan takım son antrenmanını da Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü kenarında gerçekleştirdi.

Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater dağına çıkan sporcular, önce düz koşu yapıp, Nemrut Krater Gölü kenarına kadar olan parkuru tamamladı. Göl kenarında çalışmalarını tamamlayan sporcular, Bitlis'te kamp yapmaktan memnun olduklarını söyledi. Kampın çok verimli geçtiğini, bundan sonra 2 kamp daha yaparak aralık ayında Tayland'da gerçekleştirilecek olan şampiyonada altın madalyalar alarak döneceklerini belirten Muaythai Milli Takım Antrenörü Murat Çeken, şöyle konuştu:

"Türkiye Muaythai Federasyonu'nun büyükler ve U23 Ümitler kategorisindeki bay ve bayanların milli takım ikinci etap kampını Bitlis Tatvan'da yapıyoruz. Buradaki kampımız 1-9 Eylül tarihleri arasındaydı. Şu an 46 sporcumuz var. 43 sporcumuz illerindeki seçmelerden geldi. 3 sporcumuz da daha sonra katıldı. Hedefimiz 1-14 Aralık tarihleri arasında Tayland'da yapılacak Büyükler Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir. Buradaki kampların karşılığını ülkemize madalya olarak hediye edeceğiz. İnancımız da budur. Buradaki çocuklarımızın içinde daha önce çok tecrübeli, dünya ve Avrupa şampiyonluğu yaşamış sporcularımız da var. İlk defa milli takıma girmiş kardeşlerimiz de var. Amacımız yeni yetenek ve şampiyonların ülkemize en iyi şekilde hizmet etmelerini sağlamaktır. Bu katılımı sürekli hale getirilmesini sağlamak, ailesine ve ülkesine başarı sağlamaktır. Türk Milli takımının hedefinde 4 kamp yapmak var. Burası ikinci kamp yerimiz. Son iki kampımızı da başarı ile tamamlayıp, Tayland'a gideceğiz."

'BİTLİSLİLERİ VE TATVANLILARI HERKESİN TANIMASINI İSTİYORUM'

Çeken, kampı Bitlis'te gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Herkesin Bitlis'i ve Tatvan'ı tanımasını istiyorum. İnanılmaz misafirperver, her gün bütün işadamları ve bürokratlar bizleri ağırlayıp misafir ettiler. Özellikle herkesin buraya gelip görmesini istiyorum. Harika bir doğası var. Tatvan'ın İstanbul Kadıköy'den hiçbir farkı yok. Dünyada 80'e yakın ülkeye gittim. Doğası bu kadar güzel olan bir yer daha görmedim" dedi.

Muay Thai Doğu Anadolu Bölge Başkanı ve Milli Takım Antrenörü Ömer Uğur ise, Tatvan'daki açık ve kapalı spor alanlarında 9 gün boyunca kuvvet antrenmanı yaptıklarını, sporcuların boş vakitlerinde de bölgedeki tarihi ve doğal güzellikleri görme imkanı bulduklarını belirtti.

Sporculardan Bediha Taçyıldız ise, 10 yaşından beri milli takım kamplarına katıldığını belirterek, "Bu yıl kampımızı Tatvan'da yaptık. Misafirperverliklerinden dolayı herkese teşekkür ediyorum. Umarım bizler de bunun karşılığını altın madalyalarla veririz. Güzel bir kamp yaptık. Son antrenmanımızı da Nemrut'ta, bu güzel doğada yaptık. Güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü bunların hepsi dünya şampiyonası için bir hazırlık. Biz de hazırlığın en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Takımımız çok güçlü. İçimizde dünya şampiyonları var. Bu takımla dünya şampiyonasına damga vuracağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

SPOR Muaythai Milli Takımı son antrenmanını Nemrut'ta yaptı
SPOR Muaythai Milli Takımı son antrenmanını Nemrut'ta yaptı
SPOR Muaythai Milli Takımı son antrenmanını Nemrut'ta yaptı
SPOR Muaythai Milli Takımı son antrenmanını Nemrut'ta yaptı
SPOR Muaythai Milli Takımı son antrenmanını Nemrut'ta yaptı
SPOR Muaythai Milli Takımı son antrenmanını Nemrut'ta yaptı
SPOR Muaythai Milli Takımı son antrenmanını Nemrut'ta yaptı
SPOR Muaythai Milli Takımı son antrenmanını Nemrut'ta yaptı
SPOR Muaythai Milli Takımı son antrenmanını Nemrut'ta yaptı
SPOR Muaythai Milli Takımı son antrenmanını Nemrut'ta yaptı
SPOR Muaythai Milli Takımı son antrenmanını Nemrut'ta yaptı
SPOR Muaythai Milli Takımı son antrenmanını Nemrut'ta yaptı
SPOR Muaythai Milli Takımı son antrenmanını Nemrut'ta yaptı
SPOR Muaythai Milli Takımı son antrenmanını Nemrut'ta yaptı
SPOR Muaythai Milli Takımı son antrenmanını Nemrut'ta yaptı

Tatvan, Bitlis, Nemrut, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Muaythai Milli Takımı son antrenmanını Nemrut'ta yaptı - Son Dakika


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