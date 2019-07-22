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Muaythai Milli Takımı Tayland'da

49 dakika önce

Uluslararası Muaythai Amatör Federasyonu tarafından Tayland'da düzenlenen ve Muaythai Milli Takımı'nın da yarışacağı Dünya Şampiyonası'nın resmi açılış töreni yapıldı.

Muaythai Milli Takımı Tayland'da, System.String[]
Uluslararası Muaythai Amatör Federasyonu tarafından Tayland'da düzenlenen ve Muaythai Milli Takımı'nın da yarışacağı Dünya Şampiyonası'nın resmi açılış töreni yapıldı.
Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün, milli takıma destek vermek için başkent Bangkok'ta düzenlenen açılış törenine katıldı.
Tayland Turizm ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Pipat Ratchakitprakan'ın gerçekleştirdiği resmi açılışın ardından milli takım oyuncu ve antrenörleriyle görüşen Büyükelçi Akgün, milli takıma müsabakalarda başarı dileklerini iletti.
Dünya Muaythai Şampiyonası 29 Temmuz'a kadar devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:09 Kaynak: AA
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