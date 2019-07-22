Muaythai Milli Takımı Tayland'da
49 dakika önce
Uluslararası Muaythai Amatör Federasyonu tarafından Tayland'da düzenlenen ve Muaythai Milli Takımı'nın da yarışacağı Dünya Şampiyonası'nın resmi açılış töreni yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:09 Kaynak: AA
Uluslararası Muaythai Amatör Federasyonu tarafından Tayland
'da düzenlenen ve Muaythai Milli Takımı'nın da yarışacağı Dünya Şampiyonası
'nın resmi açılış töreni yapıldı. Türkiye
'nin Bangkok
Büyükelçisi Evren
Dağdelen Akgün, milli takıma destek vermek için başkent Bangkok'ta düzenlenen açılış törenine katıldı.
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Bakanı Pipat Ratchakitprakan'ın gerçekleştirdiği resmi açılışın ardından milli takım oyuncu ve antrenörleriyle görüşen Büyükelçi Akgün, milli takıma müsabakalarda başarı dileklerini iletti.
Dünya Muaythai Şampiyonası 29 Temmuz'a kadar devam edecek.
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