Muaythai Minikler, Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Nevşehir'de başladı - Son Dakika

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Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Minikler, Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Nevşehir'de başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Spor Faaliyetleri çerçevesindeki şampiyonaya, çeşitli illerden 324 sporcu katılıyor.

Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan şampiyona, geçit töreniyle devam etti.

Hakemlerin nezaretinde ikişerli halde ringe çıkan sporcular, Wai-Kru dalında jüriden en yüksek puanı almak için çaba gösterdi.

Türkiye Muaythai Federasyonu Genel Sekreteri Korkmaz Atalay, AA muhabirine, "Wai-Kru ustaya saygı dansı olmakla birlikte kişinin rakibine üstünlük kurmak amacıyla ürettiği doğaçlama hareketlerdir. Wai-Kru'da dünya şampiyonlarında iyi dereceler elde eden çocuklarımız var. Bu branşı pekiştirmek istiyoruz." dedi.

Uluslararası Muaythai Hakemi Hüseyin Gazi Sönmez de sporcuların ringde sahnelediği hareketleri çeşitli kriterlere göre değerlendirerek en iyi dereceyi elde edenlerin belirlenmesini sağladıklarını söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ise Nevşehir'in tarihi, turistik ve doğal güzelliklerinin yanı sıra sporla da anılan bir şehir olma yolunda ilerlediğini kaydetti.

Şampiyona, 7 Mart Perşembe günü final müsabakalarıyla sona erecek.