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Muaythai Şampiyonası Sona Erdi

1 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Muaythai İl Temsilciliğinin 2018-2019 yılı Faaliyet Programında yer alan 24-25 Haziran 2019 tarihleri arasında Pınarbaşı ilçesinde Pınarbaşı Belediyesinin destekleriyle düzenlenen Alparslan Türkeş Muaythai Şampiyonası sona erdi.

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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Muaythai İl Temsilciliğinin 2018-2019 yılı Faaliyet Programında yer alan 24-25 Haziran 2019 tarihleri arasında Pınarbaşı ilçesinde Pınarbaşı Belediyesinin destekleriyle düzenlenen Alparslan Türkeş Muaythai Şampiyonası sona erdi.

Dostluk Turnuvasının ilk ayağı olan Şampiyonada il merkezi ve ilçelerimizden katılan 100 sporcu mücadele etti.

Final müsabakalarının sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Ödül törenine Pınarbaşı Kaymakam Vekili Adem Balkanlıoğlu, Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Muaythai Federasyonu Asbaşkanı Halil Demir, Ülkü Ocakları İl Başkanı Volkan Çolak, ilçe protokolü, antrenörler ve sporcular katıldı.

İl Müdürü Eskici, törende yaptığı açıklamada "İlçelerimizde olan faaliyetlerimizi daha da artırmak için Alparslan Türkeş Muaythai Şampiyonası'nı Pınarbaşı'nda gerçekleştirdik. Amacımız çocuklarımızı ve gençlerimizi spora yönlendirerek, sporu hayatlarının bir parçası yapmak istiyoruz diyerek, dereceye giren sporcuları tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:42 Kaynak: İHA
Alparslan Türkeş, Spor
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