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Muaythai Türkiye Şampiyonası başladı
6 saat önce
Türkiye Muaythai Federasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Muaythai Büyükler ve Ümitler Kadın-Erkek Türkiye Şampiyonası, dün açılış seremonisi ve ilk gün maçları Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde başladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:47 Kaynak: İHA
Türkiye Muaythai Federasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Muaythai Büyükler ve Ümitler Kadın-Erkek Türkiye Şampiyonası, dün açılış seremonisi ve ilk gün maçları Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde başladı.
Zamantı Sanitas Otel'de gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası'na 450 sporcu katılıyor. Üç gün sürecek olan şampiyonanın birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olması bekleniyor. Şampiyonanın final maçları 8 Şubat Cumartesi günü yapılacak. Şampiyonada dereceye giren sporcuların kupa ve madalyaları düzenlenecek olan törenli Cumartesi günü verilecek. - KAYSERİ
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