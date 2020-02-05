Muaythai Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Muaythai Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika Spor

Muaythai Türkiye Şampiyonası başladı

6 saat önce

Türkiye Muaythai Federasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Muaythai Büyükler ve Ümitler Kadın-Erkek Türkiye Şampiyonası, dün açılış seremonisi ve ilk gün maçları Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde başladı.

Muaythai Türkiye Şampiyonası başladı, System.String[]

Türkiye Muaythai Federasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Muaythai Büyükler ve Ümitler Kadın-Erkek Türkiye Şampiyonası, dün açılış seremonisi ve ilk gün maçları Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde başladı.


Zamantı Sanitas Otel'de gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası'na 450 sporcu katılıyor. Üç gün sürecek olan şampiyonanın birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olması bekleniyor. Şampiyonanın final maçları 8 Şubat Cumartesi günü yapılacak. Şampiyonada dereceye giren sporcuların kupa ve madalyaları düzenlenecek olan törenli Cumartesi günü verilecek. - KAYSERİ

Nevşehir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türkiye Avrupa'da asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke oldu
Beylikdüzü'nde koronavirüs şüphesiyle müşahade altına alınan kabin memuru taburcu edildi Seyir halindeki uçakta doğum yaptı... Doktor 'film gibiydi' dedi Kaçırıldığını iddia eden genç kızı kamyonla kurtardılar

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 21:32:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muaythai Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]