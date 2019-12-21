Muaythai turnuvasında Avrupa ikincisi oldu - Son Dakika
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Muaythai turnuvasında Avrupa ikincisi oldu

6 saat önce

DÜZCE(İHA) –Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Programı öğrencisi Umut Sevgeç, Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupasında Avrupa 2.'si olarak büyük bir başarı elde etti.

Muaythai turnuvasında Avrupa ikincisi oldu, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Programı öğrencisi Umut Sevgeç, Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupasında Avrupa 2.'si olarak büyük bir başarı elde etti.


Ülkemizde geleneksel hale gelen Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası, Türk sporcularının uluslararası düzeyde kendilerini denemeleri, tecrübe kazanmaları, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında daha başarılı olabilmeleri amacıyla düzenlendi. IFMA ve EMF'ye üye ülkelerin federasyonları ve bunlara bağlı kulüplerin katılımına açık olan turnuvaya, IFMA ve EMF'ye üye tüm ülkeler davet edildi.


Beşincisi düzenlenen turnuvaya, 7 ülkeden 900 sporcu katıldı. İlk kez bu yıl Uluslararası Muaythai Federasyonu'nun takvimine alınan turnuva; Minikler, Yıldızlar, Gençler, U-23 ve Büyükler kategorilerinde yapıldı. U-23 54 kg'da Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Programı 1.sınıf öğrencisi Umut Sevgeç, Avrupa 2.'si olarak Düzce Üniversitesi'ne ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'na gurur yaşattı. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Antalya, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:10 Kaynak: İHA
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