Son Dakika Haberleri: Muaythaiciler Kütahya'dan Madalyalarla Döndü

Muaythaiciler Kütahya'dan Madalyalarla Döndü

5 dakika önce

Kütahya'da düzenlenen Okul sporları Yıldızlar Muaythai Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil eden İncesu Muaythai takımımız madalyalara ambargo koydu.

Muaythaiciler Kütahya'dan Madalyalarla Döndü, System.String[]
Kütahya'da düzenlenen Okul sporları Yıldızlar Muaythai Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil eden İncesu Muaythai takımımız madalyalara ambargo koydu.

Okul Sporları Yıldızlar Muaythai Türkiye Şampiyonası 4 - 7 Nisan 2019 tarihleri arasında Kütahya'da yapıldı.

Müsabakalara ilimizi temsilen katılan İncesu Muaythai takımımız 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Kütahya'dan madalyalarla dönen İncesu Muaythai takımımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:37 Kaynak: İHA

Spor
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