Muazzez Abacı: Çocuklarla evde mutluyum

Yanında psikiyatr olan kızı Saba Abacı ile torunu Sara Anderson da vardı. Birkaç aydır New York'ta bulunduğunu belirten Muazzez Abacı, "Çocuklarla evde çok mutluyum. Her şey sabırla metanetle geçecek. Bana göre çok az kaldı. Eş dost konuşuyoruz. Türkiye'den haberleri alıyoruz. Geçimsiz aileler için zor bir durum. Herkese selam söylüyoruz" dedi.



ABD'de psikiyatrist olarak görev yapan Saba Abacı da "Bütün hekim arkadaşlarım gibi benim de vazifem var. Yüz yüze olmasa bile telefonla ben de hizmet veriyorum. Bütün meslektaşlarıma sonsuz sabırlar diliyorum. Lütfen kurallara uyalım, evlerde kalalım, ellerimizi yıkayalım. İnşallah her şey daha iyi olacak" diye konuştu.