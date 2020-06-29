Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi - Son Dakika

Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi

Oyuncu Ezgi Mola, Bartu Küçükçağlayan'ın Instagram'daki canlı yayının final bölümü için Muazzez Abacı taklidi yaptı. Saçından mikrofon tutuşuna kadar Abacı'ya benzeyen Mola, meslektaşlarından da tam not aldı.

Oyuncu Bartu Küçükçağlayan ve yönetmen Melikşah Altuntaş'ın hazırladığı ve Instagram'da canlı olarak yayınlanan Mücbir Sebepler programı final yapıyor. Başarılı oyuncu Ezgi Mola ise program için Muazzez Abacı kılığına büründü.

GÜLMEKTEN KIRDI GEÇİRDİ

Rol aldığı her projedeki başarısının yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımlarla gündemden düşmeyen Ezgi Mola, yine adından söz ettirdi. Muazzez Abacı kılığına giren Mola, taklidiyle kırıp geçirdi. Bu anları Instagram hesabından paylaşan oyuncuya meslektaşlarından da tebrik yorumları yağdı. Cem Davran kısa sürede 176 binden fazla beğeni alan Mola için "Allah seni bildiği gibi yapsın, evde kahkaha attık. Deli şey" yorumunu yaptı.

Bartu Küçükçağlayan, Muazzez Abacı, Instagram, Ezgi Mola, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 08:18 

Son Dakika Magazin Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi - Son Dakika Magazin
YORUMLAR

Son Dakika

08:09 Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi 07:57 Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini milli takımdaki görevinden aldığını düşünüyor 07:45 Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi 07:35 Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan'dan 1 Temmuz için yeni kararlar 07:21 Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor 07:15 Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem 00:01 Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı 21:21 Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü 17:38 Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 14:53 Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi
08:08
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu
07:56
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini milli takımdaki görevinden aldığını düşünüyor
07:46
Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi
07:44
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan'dan 1 Temmuz için yeni kararlar
07:35
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
07:21
Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
07:15
Sakatlıklar sonrası Fatih Terim'den çarpıcı öneri: VAR'ı tekrardan tartışmaya açmak gerekir
00:23
Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı
00:06
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 08:37:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]