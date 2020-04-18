Muazzez Ersoy ile Kutsi: Konserimiz moral olsun - Son Dakika
Son Dakika Magazin Muazzez Ersoy ile Kutsi: Konserimiz moral olsun - Son Dakika Magazin

Muazzez Ersoy ile Kutsi: Konserimiz moral olsun

6 saat önce

İkilinin geçtiğimiz yıl Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenledikleri yaz konserleri Pool Production'ın YouTube hesabından yayınlandı.

Muazzez Ersoy ile Kutsi: Konserimiz moral olsun, System.String[]

İkilinin geçtiğimiz yıl Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenledikleri yaz konserleri Pool Production'ın YouTube hesabından yayınlandı.


Ortak konser öncesi yayına bağlanan ikili, sevenlerinden gelen soruları yanıtlayıp hayranlarına moral verdi.


Kutsi, "Bu salgın dönemlerinde konserimiz sizlere moral olursa ne mutlu bize" dedi. Muazzez Ersoy ise ilk defa bir canlı yayına katıldığını söyledi: "Bir nebze de olsa sesimiz, müziğimizle sizlere güzel birkaç dakika yaşatabilirsek ne mutlu bize... Bu zor günleri atlatacağız, yine eskisi gibi buluşup bir arada olacağız."

Açıkhava Tiyatrosu, Muazzez Ersoy, Harbiye, Kutsi, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 10:41 

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi Ebru Şallı ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı Gülben Ergen'den, oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz! Survivor'da Nisa, Sercan'ı reddetti: Seni ağabeyim olarak görüyorum Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Acun Ilıcalı, Ünlüler takımına öfke kustu: Yapılan en büyük ayıplardan birisi Sosyal medya kullanıcıları, Ebru Şallı'nın oğlunun ölümünün ardından Boşluk Heykeli'ni paylaşarak başsağlığı diledi Ebru Şallı, oğlunun mezarının başından ayrılamadı Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı Acun Ilıcalı, canlı yayında Nisa ve Sercan hakkında konuşan Semih Öztürk'e tepki gösterdi: Çok yanlış Çocuğu vefat eden Harun Tan, mezarlıkta görüntü almak isteyenlere tepki gösterdi: Leşe üşüşen kargalar Vasiyetini açıklayan Serdar Ortaç, 30 milyon değerindeki evini çalışanlarına bırakacak Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı Korona virüsü yenen ünlü sunucu Burak Akkul son durumunu paylaştı Yeliz Yeşilmen, Ebru Şallı'nın vefat eden çocuğunun ardından gözyaşlarına boğuldu
Sağlık çalışanları için Sağlık çalışanları için "Bize yük oldular" diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş özür diledi         
16:54
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatlarını yerinde inceledi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatlarını yerinde inceledi         
16:51
UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı         
16:44
Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık         
16:22
Güzel spor spikeri Diletta Leotta, sandalyede yaptığı egzersizle mest etti Güzel spor spikeri Diletta Leotta, sandalyede yaptığı egzersizle mest etti         
16:21
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi         
16:18
Otomobilin çarpıp minibüsün üzerinden geçtiği gencin son anları kamerada Otomobilin çarpıp minibüsün üzerinden geçtiği gencin son anları kamerada         
16:09
Al Hilal Falcao'ya, Galatasaray'da kazandığının iki katını teklif edecek Al Hilal Falcao'ya, Galatasaray'da kazandığının iki katını teklif edecek         
16:00
Karantinada olan Yasmin Erbil, Instagram'dan göbek dansı yaptığı anları paylaştı Karantinada olan Yasmin Erbil, Instagram'dan göbek dansı yaptığı anları paylaştı         
15:59
Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti         
15:47
Bağcılar'da bir marketteki hırsız, 8 şampuanı koynuna sığdırarak müşteri kılığında dükkandan ayrıldı Bağcılar'da bir marketteki hırsız, 8 şampuanı koynuna sığdırarak müşteri kılığında dükkandan ayrıldı         
15:46
Korona virüsü yenen ünlü sunucu Burak Akkul son durumunu paylaştı Korona virüsü yenen ünlü sunucu Burak Akkul son durumunu paylaştı         
15:31
Dünya güzeli Azra Akın'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı Dünya güzeli Azra Akın'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı         
15:13
Erdoğan, Erdoğan, "45 günde bitireceğiz" dediği hastanelerin yapımını havadan inceledi         
15:08
Yasağı delen vatandaş, sistemde koronavirüslü olduğu ortaya çıkınca polis korteji ile hastaneye götürüldü Yasağı delen vatandaş, sistemde koronavirüslü olduğu ortaya çıkınca polis korteji ile hastaneye götürüldü         
15:05
Yeliz Yeşilmen, Ebru Şallı'nın vefat eden çocuğunun ardından gözyaşlarına boğuldu Yeliz Yeşilmen, Ebru Şallı'nın vefat eden çocuğunun ardından gözyaşlarına boğuldu         
14:41
Arkadaşını öldüren zanlı, cinayeti 300 liralık borcunu alamadığı için işlediğini itiraf etti Arkadaşını öldüren zanlı, cinayeti 300 liralık borcunu alamadığı için işlediğini itiraf etti         
14:40
İmamoğlu'na İmamoğlu'na "Seni paramparça edeceğim" diyen şahsa 11 yıl hapis cezası istendi         
14:36
Mario Lemina favori 11'inde Falcao'ya, teknik direktör olarak da Fatih Terim'e yer verdi Mario Lemina favori 11'inde Falcao'ya, teknik direktör olarak da Fatih Terim'e yer verdi         
14:26
Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim         
14:09
Karantinada canı sıkılan süper model Maria Liman art arda üstsüz poz verdi Karantinada canı sıkılan süper model Maria Liman art arda üstsüz poz verdi         
14:08
Kevin-Prince Boateng'den iddialı şampiyonluk açıklaması: İnanılmaz bir kutlama yapacağız Kevin-Prince Boateng'den iddialı şampiyonluk açıklaması: İnanılmaz bir kutlama yapacağız         
14:06
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Siparişe gelen kurye yaşlı kadını boğarak öldürdü İstanbul'un göbeğinde dehşet! Siparişe gelen kurye yaşlı kadını boğarak öldürdü         
13:58
Martin Linnes'ten şu şişeleri ile antrenman yaparken Ankara'nın Bağları'nı dinledi Martin Linnes'ten şu şişeleri ile antrenman yaparken Ankara'nın Bağları'nı dinledi         
13:57
İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan kredi talep etti İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan kredi talep etti         
13:46
701 bin üreticiye yapılacak 1 milyar 434 milyon liralık buzağı destek ödemeleri, 24 Nisan'da hesaplara yatırılacak 701 bin üreticiye yapılacak 1 milyar 434 milyon liralık buzağı destek ödemeleri, 24 Nisan'da hesaplara yatırılacak         
13:41
Vatandaş, yardım dağıtan İBB yetkililerinin önünü kesti: Sadece CHP'lilere dağıtıyorsunuz Vatandaş, yardım dağıtan İBB yetkililerinin önünü kesti: Sadece CHP'lilere dağıtıyorsunuz         
13:35
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı         
13:34
Vicdana gelen hırsız, teybini çaldığı vatandaşı iki defa şaşırttı Vicdana gelen hırsız, teybini çaldığı vatandaşı iki defa şaşırttı         
13:23
Şamil Tayyar, Twitter'da Erdoğan'la fotoğraf paylaşan AK Partililere gönderme yaptı: HTS kayıtlarını da paylaşsanıza Şamil Tayyar, Twitter'da Erdoğan'la fotoğraf paylaşan AK Partililere gönderme yaptı: HTS kayıtlarını da paylaşsanıza         
13:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2020 16:56:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muazzez Ersoy ile Kutsi: Konserimiz moral olsun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]