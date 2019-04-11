Son Dakika Haberleri: Muazzez Ersoy, Polis Gecesinde Sahneye Çıktı

Muazzez Ersoy, Polis Gecesinde Sahneye Çıktı

1 saat önce

TEKİRDAĞ'da Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Ersoy ile Mehmet Erdem ve grup Rubato, Tekirdağ'daki polis gecesinde sahne aldı.

Muazzez Ersoy, Polis Gecesinde Sahneye Çıktı, System.String[]
TEKİRDAĞ'da Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Ersoy ile Mehmet Erdem ve grup Rubato, Tekirdağ'daki polis gecesinde sahne aldı. Konser sonunda sanatçılara hediye ve plaket takdim edildi.

Muazzez Ersoy ile Mehmet Erdem ve Rubato, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü yıl dönümü kapsamında Tekirdağ'da bir otelde konser verdi. Geceye Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, çok sayıda iş insanı, bürokrat ve teşkilat mensubu katıldı. Emniyet Müdürü Aydın, Türk polis teşkilatının üyesi olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, "Tekirdağ halkına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu gecenin düzenlenmesinde her türlü desteği verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Mensubu olmaktan gurur duyduğum Türk Polis Teşkilatı'na 1974 yılında katıldım. O günden bu yana bu üniformayı taşımaktan gurur duyuyorum. Bu gecenin yapılmasındaki amaç da Tekirdağ emniyeti olarak eksikliklerimiz vardı. Sizlerin yardımları sayesinde o eksiklikler giderilecek" dedi. 

Sanatçı Mehmet Erdem de, polis teşkilatına destek olmak için geceye katıldığını, teşkilatın kazasız belasız nice 174 yılları olması temennisinde bulundu. Ünlü grup Rubato ise, polislik mesleğinin zorluklarını bildiklerini ve böyle bir geceye çok ihtiyaç duyulduğunu, bu nedenle seve seve sahne aldıklarını söyledi. 

Konuşmaların ardından Muazzez Ersoy, Mehmet Erdem ve Rubato sevilen şarkılarını seslendirdi. Sanatçılar zaman zaman şarkılarını katılımcılarla birlikte söyledi. Konser sonunda sanatçılara hediye ve plaket takdim edildi.

- Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:33 Kaynak: DHA
Tekirdağ, Polis, Kültür Sanat
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