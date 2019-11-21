Son Dakika Haberleri: Muazzez Ersoy: Sezen Aksu bambaşka bir dünya
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Muazzez Ersoy: Sezen Aksu bambaşka bir dünya

6 saat önce

Sezen Aksu'nun "İstanbul İstanbul Olalı" şarkısına sıra gelince Ersoy, "Sezen Aksu'yu sevmeyen yoktur!

Muazzez Ersoy: Sezen Aksu bambaşka bir dünya, System.String[]

Sezen Aksu'nun "İstanbul İstanbul Olalı" şarkısına sıra gelince Ersoy, "Sezen Aksu'yu sevmeyen yoktur! Sezen Aksu bambaşka bir dünya!" yorumunu yaptı.

Sezen Aksu, İstanbul, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:56 
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