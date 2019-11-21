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Muazzez Ersoy: Sezen Aksu bambaşka bir dünya
6 saat önce
Sezen Aksu'nun "İstanbul İstanbul Olalı" şarkısına sıra gelince Ersoy, "Sezen Aksu'yu sevmeyen yoktur!
Sezen Aksu'nun "İstanbul İstanbul Olalı" şarkısına sıra gelince Ersoy, "Sezen Aksu'yu sevmeyen yoktur! Sezen Aksu bambaşka bir dünya!" yorumunu yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:56
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