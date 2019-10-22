Muazzez Ersoy 'Tebessüm Kahvesi'ni ziyaret etti
1 saat önce
Ünlü sanatçı o anları sosyal medya hesabından" Sevgili Emrah istedi, güzel kalbi bana ulaştı, ben de geldim. 'Tebessüm Kahvesi'ndeyim. Muhakkak gelin, hem kalpleri hem mekanları muhteşem " notuyla paylaştı.
Ünlü sanatçı o anları sosyal medya hesabından" Sevgili Emrah istedi, güzel kalbi bana ulaştı, ben de geldim. 'Tebessüm Kahvesi'ndeyim. Muhakkak gelin, hem kalpleri hem mekanları muhteşem " notuyla paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:39
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