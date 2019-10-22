Son Dakika Haberleri: Muazzez Ersoy 'Tebessüm Kahvesi'ni ziyaret etti
Son Dakika Magazin Muazzez Ersoy 'Tebessüm Kahvesi'ni ziyaret etti

Muazzez Ersoy 'Tebessüm Kahvesi'ni ziyaret etti

1 saat önce

Ünlü sanatçı o anları sosyal medya hesabından" Sevgili Emrah istedi, güzel kalbi bana ulaştı, ben de geldim. 'Tebessüm Kahvesi'ndeyim. Muhakkak gelin, hem kalpleri hem mekanları muhteşem " notuyla paylaştı.

Muazzez Ersoy 'Tebessüm Kahvesi'ni ziyaret etti, System.String[]

Ünlü sanatçı o anları sosyal medya hesabından" Sevgili Emrah istedi, güzel kalbi bana ulaştı, ben de geldim. 'Tebessüm Kahvesi'ndeyim. Muhakkak gelin, hem kalpleri hem mekanları muhteşem " notuyla paylaştı.

Emrah, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:39 
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