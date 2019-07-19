Son Dakika Haberleri: MUBA Çikolata açıldı
Son Dakika Ekonomi Haber

MUBA Çikolata açıldı

1 saat önce

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Denetim Kurulu Üyesi Nebi Başpınar'a ait MUBA Çikolata&Şekerleme isimli işyeri açıldı.

MUBA Çikolata açıldı, System.String[]
Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Denetim Kurulu Üyesi Nebi Başpınar'a ait MUBA Çikolata&Şekerleme isimli işyeri açıldı.

Camikebir mahallesi Maarif caddesinde bulunan işyerinin açılışına Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlı, Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Dualarla açılışı yapılan işyerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Oda Başkanı Aydemir; "Bugün şekerleme, çikolata işletmesinin açılışını yaptık. Ülkemiz zor ve sıkıntılı süreçten geçiyor. Bu süreçte esnafımız her zaman ülkesinin, devletinin yanında. Ülkemiz üzerinde çok oyunlar oynandığı için bizler üreterek ve istihdam sağlayarak ülkemize destek veren esnaf kuruluşuyuz. Oda olarak her zaman üyelerimizin her türlü sorun ve sıkıntılarında beraber çalışmalar içerisindeyiz. Bugün Kayserimize gerçekten marka olabilecek işletme açıldı. Cesaretlerinden dolayı kendilerini tebrik ediyorum. İşyerimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Açılışa katılanlar daha sonra işyerini gezerek bilgi aldı. - KAYSERİ
Melikgazi, Başpınar, Kayseri, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekonomiye doping olacak! Milyonları ilgilendiren reform paketi yasalaştı Sahte aileden akılalmaz vurgun! "Dünya evine gireceğiz" deyip 2 milyon TL dolandırdılar 4 bilezikle girdiği hayvancılık işinde servetine servet kattı İstanbul'da "Batı Nil Ateşli Virüsü" tehlikesi! Sivrisineklerden bulaşıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 16:54:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MUBA Çikolata açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]