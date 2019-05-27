Son Dakika Haberleri: Mübadele dönemini "Monali'nin Gözyaşları" ile anlattı

Mübadele dönemini "Monali'nin Gözyaşları" ile anlattı

3 saat önce

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Arı, mübadeleyi, Şirinceli Manolis Aksiotis'in gözünden anlattığı, "Manoli'nin Gözyaşları" isimli kitabını Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği söyleşide anlattı.

Mübadele dönemini
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Arı, mübadeleyi, Şirinceli Manolis Aksiotis'in gözünden anlattığı, "Manoli'nin Gözyaşları" isimli kitabını Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği söyleşide anlattı.

Mübadele ile ilgili yaptığı araştırmalarla tarihe ışık tutan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Arı, Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 'Bir Romanın Gözüyle Mübadele: Manoli'nin Gözyaşları' adlı söyleşiye katıldı. Nilüfer Belediyesi'nin Görükle'de hayata geçirdiği Mübadele Evi bünyesindeki Rıza Aga Mübadele Kahvesi'nde düzenlenen söyleşiye ilgi büyüktü. Söyleşiye, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, Bursa Lozan Mübadilleri Derneği Üyeleri ile Görükle, Mudanya ve Demirtaş'ta yaşayan mübadiller de katıldı.

Prof. Dr. Kemal Arı, söyleşide ilk romanı olan "Manoli'nin Gözyaşları: Mübadele ve Şirince" üzerinden mübadeleyi anlattı. Kitabında, çocukluk ve gençlik yılları Şirince'de geçen Manolis Aksiotis'in, mübadele öncesi ailesi ile birlikte Yunanistan'a gitmek zorunda kalmasını ve o dönemde yaşananları anlattığını söyleyen Kemal Arı, bu ziyaretin izlerine ve anılara yer verdiğini söyledi. Kemal Arı, 1923-1925 yılları arasında gerçekleştirilen mübadele sürecinde Türkler ve Rumlar'ın yaşadığı acılara da değindi. İlgiyle dinlenen söyleşinin sonunda Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız ve Bursa Lozan Mübadilleri Derneği Üyeleri, Prof. Dr. Kemal Arı'ya, paylaşımları için teşekkür ederek günün anısına hediye verdiler. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:45 Kaynak: İHA
Dokuz Eylül Üniversitesi, nilüfer belediyesi, Kemal Arı, Güncel
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