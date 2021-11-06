Mübadeleyle Nevşehir'den Yunanistan'a gidenlerin torunları, tarihi "Kayaşehir"i gezdi - Son Dakika

Mübadeleyle Nevşehir'den Yunanistan'a gidenlerin torunları, kayadan oyma yamaç yerleşimi tarihi Kayaşehir'i gezdi.

Kayaşehir'in temizlenerek ziyarete açılan bölümlerini dolaşan; iş insanları, akademisyen ve gazetecilerden oluşan 30 kişilik kafile, yetkililerden alanda süren çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Heyete rehberlik eden Stefanos Hadjimanolis, gazetecilere, heyettekilerin 1924 yılındaki mübadelede yaşadıkları Nevşehir'den Yunanistan'a göçen ailelerin torunlarından oluştuğunu belirtti.

Yunanistan'dan Nevşehir ve yöresinin gezilmesi amacıyla seyahat etkinlikleri düzenlediklerini anlatan Hadjimanolis, şöyle konuştu:

"Kapadokya inanılmaz bir yer. Bizim için Kapadokya sadece balonlar değil, dini, tarihi ve kültürel anlamda aynı zamanda misafirperver insanlar için önemli bir turizm adresi. Bölgede her yer turizme açılmıştı ama Nevşehir kent merkezi eksik kalıyordu. 20 yıllık acente tecrübemize dayanarak ifade ediyorum ki bu mekan gelecek yıllarda yüz binlerce turist ağılayacaktır. Bizim için dedelerimizin yaşadığı yerleri görmek çok büyük önem taşıyor."

Kafiledeki gazetecilerden Stefanie Diamantopoulos, Kayaşehir'in heyecan verici bir turizm merkezi olduğunu ifade ederek "Kayaşehir bizi çok fazla etkiledi. Senelerdir Kapadokya'ya geliyoruz ama özellikle burasının dünya kültürel mirası adına inanılmaz büyük bir hamle olduğunu söyleyebilirim. Buranın, dedelerimizin yaşadığı yer olduğundan bizim için farklı bir önemi de var." diye konuştu.

Akademisyenlerden Anthi Sidiropoulou de Kapadokya'nın kendileri için özel bir yer olduğunu kaydetti.

Görev yaptığı üniversite yönetimine, Yunan gençlerinin, köklerini öğrenebilmeleri için Kapadokya'ya getirilerek gezdirilmesi tavsiyesinde bulunacağını söyleyen Sidiropoulou, "Bu ziyaret benim için kutsal. Çünkü dedem bu topraklarda yaşamış. Senelerce bu ziyareti ne zaman yapabileceğimi düşünüyordum. Burayı Hristiyan azizlerin doğduğu yer olarak biliyoruz. Benim için eşsiz bir tecrübe oldu." ifadelerini kullandı.