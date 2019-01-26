Son Dakika Haberleri: Mübadiller Atalarını Denize Karanfil Bırakarak Andı

Mübadiller Atalarını Denize Karanfil Bırakarak Andı

1 saat önce

Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak 1923'te imzalanan Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi'nin ardından göç yolunda hayatını kaybeden mübadiller, Karadeniz'e atılan karanfillerle anıldı.

Mübadiller Atalarını Denize Karanfil Bırakarak Andı, System.String[]
Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak 1923'te imzalanan Türkiye- Yunanistan Nüfus Mübadelesi'nin ardından göç yolunda hayatını kaybeden mübadiller, Karadeniz'e atılan karanfillerle anıldı.

Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonunca mübadelenin 96. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Yunanistan'dan gelenlerin de katılımıyla mübadiller, Kurtuluş Yolu'nda Bandırma Vapuru'nu simgeleyen ve o dönem Tütün İskelesi olarak bilinen yere inşa edilen iskelede toplandı.

İstiklal Marşı ve Yunanistan milli marşının okunmasının ardından 71 mübadil kuruluşu adına hazırlanan ortak bildiri okundu.

Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu Başkanı Kemalettin Altınsoy, burada yaptığı konuşmada, mübadelenin, Lozan Barış Antlaşması'nın ek maddesi gereği Türkiye'deki Ortodoks Rumlarla Yunanistan'daki Türklerin takas anlaşması olduğunu söyledi.

Mübadelenin bitmeyen bir acı olduğunu belirten Altınsoy, "Bundan 96 yıl önce 2 milyon insan, doğdukları toprakları terk etmek zorunda kaldı. Bu nedenle her yıl bu etkinlikleri düzenliyoruz. Her yıl çoğalarak bu etkinliklere katılım sağlanıyor. Bu etkinlikleri tarihimizi, kültürümüzü, örf, adet, gelenek, göreneklerimizi gelecek nesillere aktarmak için yapıyoruz." dedi.

Mübadiller, daha sonra "Vardar Ovası" türküsü eşliğinde Karadeniz'e karanfil bıraktı.

Etkinliğe Yunanistan'ın Kavala kentinden gelen 32 davetli de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:37 Kaynak: AA

Türkiye, Yunanistan, Karadeniz, Güncel
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