Mübadiller Atalarını Denize Karanfil Bırakarak Andı

Lozan
Barış Antlaşması'na ek olarak 1923'te imzalanan Türkiye- Yunanistan
Nüfus Mübadelesi'nin ardından göç yolunda hayatını kaybeden mübadiller, Karadeniz
'e atılan karanfillerle anıldı.
Karadeniz Rumeli
Dernekleri Federasyonunca mübadelenin 96. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Yunanistan'dan gelenlerin de katılımıyla mübadiller, Kurtuluş Yolu'nda Bandırma
Vapuru'nu simgeleyen ve o dönem Tütün İskelesi
olarak bilinen yere inşa edilen iskelede toplandı.
İstiklal Marşı ve Yunanistan milli marşının okunmasının ardından 71 mübadil kuruluşu adına hazırlanan ortak bildiri okundu.
Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu Başkanı Kemalettin Altınsoy, burada yaptığı konuşmada, mübadelenin, Lozan Barış Antlaşması'nın ek maddesi gereği Türkiye'deki Ortodoks Rumlarla Yunanistan'daki Türklerin takas anlaşması olduğunu söyledi.
Mübadelenin bitmeyen bir acı olduğunu belirten Altınsoy, "Bundan 96 yıl önce 2 milyon insan, doğdukları toprakları terk etmek zorunda kaldı. Bu nedenle her yıl bu etkinlikleri düzenliyoruz. Her yıl çoğalarak bu etkinliklere katılım sağlanıyor. Bu etkinlikleri tarihimizi, kültürümüzü, örf, adet, gelenek, göreneklerimizi gelecek nesillere aktarmak için yapıyoruz." dedi.
Mübadiller, daha sonra "Vardar Ovası" türküsü eşliğinde Karadeniz'e karanfil bıraktı.
Etkinliğe Yunanistan'ın Kavala kentinden gelen 32 davetli de katıldı.