Mubariz Gurbanoğlu hakkındaki FETÖ soruşturması tamamlandı - Son Dakika

Mubariz Gurbanoğlu hakkındaki FETÖ soruşturması tamamlandı

Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan Azeri iş insanı Mübariz Gurbanoğlu hakkında iddianame düzenlendi.

Mubariz Gurbanoğlu hakkındaki FETÖ soruşturması tamamlandı, System.String[]
Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan Azeri iş insanı Mübariz Gurbanoğlu hakkında iddianame düzenlendi. Gurbanoğlu'nun "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan 26 sayfalık iddianamede, FETÖ/PDY'nin tüm dünya üzerindeki yurt dışı yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmalarda elde edilen bilgilerle şüpheli Mubariz Gurbanoğlu'nun faaliyetlerinin yoğunlaştığı ülkelerden olan Rusya Federasyonu'nu ilişkin tespit edilen hususlara yer verildi. İddianamede, şüpheli Mubariz Gurbanoğlu'nun uzun yıllar iş yerinde birlikte çalışmış olduğu tanıkların beyanlarından, Gurbanoğlu'nun iletişim ve yurt dışı giriş çıkış kayıtları ile açık kaynaklardan temin edilen bilgiler, Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından düzenlenen rapor içeriğinden ve diğer delillerden "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye" olduğunun tespit edildiği kaydedildi. 16 Mart 2020'de tutuklanan şüpheli Gurbanoğlu'nun, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibat ve iltisaklı olan 667 sayılı KHK ile kapatılan Türk Rus Kültür Vakfı'nın kurucu ve geçici yönetim kurulu üyesi olduğu belirtildi. İddianamede, bu vakfın kurucu ve yönetim kurulu üyeleri arasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün tepe yönetiminde yer alan, haklarında yakalama kararı bulunan Muammer İhsan Kalkavan ve örgütün temel finans şirketi olduğu belirtilen Koza- İpek Holding'in yöneticisi Hamdi Akın İpek'in de bulunduğu belirtildi.

"ÖRGÜTSEL TAVIRLA SUÇU İNKARA YÖNELİK BEYANLARDA BULUNDUĞU"

Şüpheli Gurbanoğlu'nun savunmasında, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini, örgütle herhangi bir irtibatının olmadığını söylediği anlatılan iddianamede, "Aleyhine tespit olunan deliller ışığında ifadesi değerlendirildiğinde, şüphelinin örgütsel tavırla atılı suçu inkara yönelik beyanlarda bulunduğu değerlendirildiği" ifade edildi.

Şüpheli Gurbanoğlu'nun kullandığı tespit olunan sermaye ortağı olduğu Palmali firması adına kayıtlı olan GSM hatları üzerinden yapılan incelemede, örgütün tepe yönetiminde yer alan ve firari Hamdi Akın İpek ile kamuoyunda 17/25 Aralık süreci olarak adlandırılan dönemden sonra FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gerçek yüzünün ortaya çıktığı, bu yapının silahlı terör örgütü olduğunun anlaşıldığı dönemden sonra da devam etmek üzere toplamda 65 kez iletişimin kaydının mevcut olduğu, yine şüphelinin kullanımındaki farklı bir hat üzerinden de İpek ile 2 kez iletişim irtibatının daha tespit edildiği kaydedildi. Gurbanoğlu'nun yine İhsan Kalkavan, Suat Yıldırım, Hidayet Karaca ile de iletişim kaydı olduğu tespitine yer verildi.

TANIK İFADELERİNE YER VERİLDİ

İddianamede, tanık F.B'nin ifadesinde şüpheli Gurbanoğlu'nun, örgütün sözde Rusya imamı Ahmet Hamdi Vural'la da iş yerinde görüştüğü, Vural iş yerine geldiğinde sinyal kesici 'jammer'ın çalıştırıldığını söylediği de anlatıldı. Tanık M.E.'nin ifadesine göre yapılan araştırmada, şüpheli Mubariz Grubanoğlu'nun Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen ile 2013 yılında Rusya'ya gittiklerinin anlaşıldığı, şüphelinin örgütsel faaliyetler doğrultusunda irtibat ve seyahatlerinin olduğu da iddianamede yer aldı. Ayrıca tanık A.K.Ç.'nin ifadesine göre, şüpheli Gurbanoğlu'nun ve İhsan Kalkavan'ın 2014 veya 2015 yılında Pensilvanya'ya Fetullah Gülen'i ziyarete gittiklerini ve buradan Fetullah Gülen'in şüpheliye, örgütsel bir retorik olarak, pijamasını ve takkesini hediye ettiğini, şüphelinin de bu eşyaları şirketinin girişindeki Denizcilik Müzesi'nde sergilediğini bildiğini, eşyaların şu an nerede saklandığı hususunda bir bilgisi olmadığını söylediği de öne sürüldü. İddianamede, tanık olarak ifadesi alınan A.A.'nın ise 2009 veya 2010 yılında Pensilvanya'da Fetullah Gülen'in yerleşkesine gidildiği, burada şüphelinin Fetullah Gülen'e "Siz ne zaman dönüyorsunuz" diye sorduğunu, Gülen'in "Belli değil" demesi üzerine şüphelinin "Uçağım burada hazır. İsterseniz sizi her zaman götürebiliriz, bu ülkenin size ihtiyacı var" dediğini söylediği de kaydedildi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

İddianamede Mubariz Gurbanoğlu'nun "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame kabul edilirse, Mubariz Gurbanoğlu İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Öte yandan soruşturma aşamasında, Mubariz Gurbanoğlu ile birlikte gözaltına alınarak adli kontrolle serbest bırakılan şirket yöneticisi Nuray Nurcihan Perker hakkında ise takipsizlik kararı verildiği kaydedildi.


- İstanbul
Mubariz Gurbanoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 03:13 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mubariz Gurbanoğlu hakkındaki FETÖ soruşturması tamamlandı - Son Dakika

Son Dakika

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