Mubariz Gurbanoğlu'nun "FETÖ üyeliği" suçundan yargılandığı dava - Son Dakika

Mubariz Gurbanoğlu'nun "FETÖ üyeliği" suçundan yargılandığı dava

13.01.2021 17:23
Mubariz Gurbanoğlu'nun

İş insanı Mubariz Gurbanoğlu'nun, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava dosyası, mütalaa için cumhuriyet savcısına gönderildi.

İş insanı Mubariz Gurbanoğlu'nun, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava dosyası, mütalaa için cumhuriyet savcısına gönderildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mubariz Mansimov Gurbanoğlu ile çok sayıda avukatı katıldı. Bir önceki celsede Gurbanoğlu lehine tanık olarak ifade veren sanatçı Mahsun Kırmızıgül çok sayıda izleyicinin arasına oturdu.

Duruşma savcısı, dosyanın geldiği aşama itibarıyla dava dosyasının mütalaasını hazırlayabilmesi için kendisine gönderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Savcının talebine karşı diyecekleri sorulan sanık Gurbanoğlu, neredeyse 10 aydır tutuklu olduğunu, şirketlerinin iflasa sürüklendiğini, gemilerinin limanlarda kaldığını, hakkında aleyhte konuşan tanıkların kendisine iftira attığını söyledi.

Üzerine atılı suçları işlemediğini ve FETÖ elebaşından nefret ettiğini belirten Gurbanoğlu, "Benim o p.... da onun köpekleriyle de işim olmadı, olamaz. Ben Türkiye'de hayırlı bir iş adamı olarak çalıştım. Devletin verdiği koruma 14 senedir benimledir. Siyasetle işim olmaz. Defalarca FETÖ'nün mikrop olduğunu söyledim." dedi.

Gurbanoğlu, 2012 yılında FETÖ'yü tek başına değil diğer Türk iş adamlarıyla birlikte ziyarete gittiğini ifade ederek, "FETÖ denilen köpek Tayyip Erdoğan'a dil uzattı. Ben 'Hayır sıkıntı sizsiniz. Erdoğan Türk milletinin lokomotifidir, almış sırtına götürüyor. Siz Azerbaycan'da okul açtık hayır yaptık diyorsunuz, öğrenci başı 20 bin dolar alıyorsunuz. Bu nasıl iş?' dedim. Benim FETÖ'cülüğüm buysa, getirin bütün iş adamlarını benim yanımda burada dursunlar. Ben FETÖ'cü değilim, günün sonunda bunu siz de göreceksiniz." diye konuştu.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye Cumhuriyeti'ne yardımcı olmak için yetkili isimlerle konuştuğunu söyleyen Gurbanoğlu, "Bunlar bir dönem Rusya'da çok güçlüydüler. Oradaki şirketimi batırdılar. Bunların hiçbir yönetimine, açılışına katılmadım. Hep zıt gittim. 2012 yılında İlham Aliyev'e gittim. 'Bunlar 40'dan fazla okul açmışlar burada. Bunlar casus, bunların eğitimle alakası yok. Şu anda pisliklerini Türkiye'de görüyorum.' dedim. Aliyev bunların okullarını kapattırdı. O yüzden de benden nefret ediyorlar. FETÖ'cü değilim adalet bekliyorum." şeklinde savunma yaptı.

Gurbanoğlu, gezi olaylarının akabinde bütün otellerine ve iş yerlerine FETÖ'ye yakın olanların işten çıkarılması talimatı verdiğini, çalışanlarını FETÖ'nün yayın organlarını takip etmemeleri yönünde uyardığını belirtti.

Hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulduktan sonra, avukatlarıyla birlikte soruşturma savcılığına ifade vermek için defalarca başvurduğunu ancak hep reddedildiğini kaydeden Gurbanoğlu, "Bütün şirket serverlerini savcılığa verdik, her şey araştırılsın diye. Zaten dünyadaki bütün şirketlerimi Türkiye'ye taşıdım. Bu nasıl FETÖ'cülük? Gemilerim limanlarda çürüyor. Binlerce çalışanım maaş alamıyor. Kısıtlı da olsa tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dava dosyasının mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı 5 Mart'a erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mubariz Mansimov Gurbanoğlu'nun, FETÖ kapsamında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Fetullahçı Terör Örgütü, Mubariz Gurbanoğlu, Cumhuriyet, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mubariz Gurbanoğlu'nun 'FETÖ üyeliği' suçundan yargılandığı dava - Son Dakika


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