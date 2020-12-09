Son dakika haberleri... MUBARİZ GURBANOĞLU'NUN YARGILANDIĞI DAVADA MAHSUN KIRMIZIGÜL TANIKLIK YAPTI - Son Dakika

Son dakika haberleri... MUBARİZ GURBANOĞLU'NUN YARGILANDIĞI DAVADA MAHSUN KIRMIZIGÜL TANIKLIK YAPTI

09.12.2020 15:35
Son dakika haberleri... MUBARİZ GURBANOĞLU'NUN YARGILANDIĞI DAVADA MAHSUN KIRMIZIGÜL TANIKLIK YAPTI, System.String[]

Son dakika haberi: FETULLAHÇI Silahlı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Azerbaycanlı iş insanı Mubariz Gurbanoğlu'nun davasında, şarkıcı Mahsun Kırmızıgül "tanık" sıfatıyla dinlendi.

FETULLAHÇI Silahlı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Azerbaycanlı iş insanı Mubariz Gurbanoğlu'nun davasında, şarkıcı Mahsun Kırmızıgül "tanık"  sıfatıyla dinlendi.

GİZLİ TANIKLAR DİNLENDİ

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mubariz Gurbanoğlu Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Gurbanoğlu'nun avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya, yakınları da izleyici olarak katıldı. Duruşmada, üç gizli tanığın ifadesi sesleri ve görüntüleri bozularak video konferans sistemiyle alındı. Gizli tanıklardan biri, Gurbanoğlu'nun FETÖ'den firari iş insanı İhsan Kalkavan ile iş ve özel hayatında görüştüklerini söyledi. Bir başka gizli tanık ise, 15 Temmuz öncesi bir hafta kadar tekne turu yaptıklarını belirterek 14 Temmuz'da döndük. 15 Temmuz'da tekrar açıldık. Öyle bir plan yoktu. Yunan karasularına doğru gittik" dedi. Gurbanoğlu'nun "Ben zaten hoca efendiyi severim sözünü söylediğini duydum" diyen gizli tanık Rıza Sarraf'ı da Gurbanoğlu'nun yanında bir kaç kez gördüm" dedi. Duruşma devam ettiği sırada mahkeme başkanı, duruşma savcısının sağlık sorunları nedeniyle ara vereceklerini belirtti. Verilen aranın ardından başka bir savcı, duruşmaya girdi. Duruşmada, tanık olarak dinlenen Hakan Kalkavan da FETÖ firarisi iş insanı İhsan Kalkavan ile Mubariz Gurbanoğlu'nun iş ilişkisi olduğunu söyleyerek "İhsan Bey'in tersanesi vardı. Aynı meslekte oldukları için Mübariz Bey'le iş arkadaşları. Ben kendisinin böyle bir suçlamayla alakası olduğuna hiç ihtimal vermiyorum. Benim Mubariz ile bir ortaklığım olmamıştır. Maça ve ava gittik sadece" dedi.

MAHSUN KIRMIZIGÜL: "BU ÜLKEYİ SEVEN BİRİDİR"

Tanık olarak dinlenen Mahsun Kırmızıgül, Mubariz Gurbanoğlu'nun yakın dostu olduğunu söyledi. Mahkeme Başkanı, Mahsun Kırmızıgül'e soyadının gerçek olup olmadığını sordu. Kırmızıgül de soyadının takma olduğunu söyledi. Kırmızgül ifadesinde, "Mubariz Gurbanoğlu ile 2000'li yılların başında tanıştık. Kız kardeşinin düğününde sahne almıştım. Sonrasında dostluğumuz başladı. Bu ülkeyi çok seven yurtdışından elde ettiği geliri bu ülkede harcayan biridir. Onun yaptığı iyilikleri çok iyi biliyorum" dedi. Mahkeme başkanının, Mubariz Gurbanoğlu'nun FETÖ ile ilgisi olup olmadığı yönünde bir bilgisi olup olmadığını sorması üzerine Kırmızıgül, "Bugüne kadar tanık olmadım. Bu konuda hiçbir şey duymadım. Bilmiyorum" dedi. İhsan Kalkavan'ın birkaç kez Mubariz Gurbanoğlu'nun yanında gördüğünü belirten Kırmızıgül, "Bir yemek sırasında aralarında bir tartışma olmuştu. Küfürlü bir tartışma yaşandı. 17-25 Aralık döneminden çok önceydi. Sonra görüşmediler. O günden beri İhsan Kalkavan'ı hayatından çıkardı. Daha sonra yanındayken birkaç kez İhsan Kalkavan'ın aradığını ancak Mubariz Gurbanoğlu'nun telefonunu açmadığını gördüm" dedi.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Duruşma savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Tahliyesine ilişkin söz verilen sanık Mubariz Gurbanoğlu ise "9 aydır buradayım. FETÖ denilen şerefsiz örgüte hiç yardımda bulunmadım. Türkiye'ye iyilik yaptım, Türkiye'yi Azerbaycan'dan ayrı tutmadım. Ben Türk milliyetçisi, Atatürk ilkelerine bağlıyım. Ben bir kere Şii'yim, bizde imam, mimam yoktur. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 13 Ocak'a erteledi.

KIRMIZIGÜL: BU ÜLKEYİ ONDAN DAHA FAZLA SEVEN BİR İNSAN GÖRMEDİM"

Duruşmadan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mahsun Kırmızıgül ilk kez tanıklık yaptığını söyleyerek "Şii bir insandan FETÖ'cü çıkaramazsınız. Ben yakınen tanıyorum o insan bildiğim bir insan. Bu ülkeyi ondan daha fazla seven bir insan görmedim. Yüce yargı bence gerekeni yapacaktır" şeklinde konuştu. Öte yandan Gurbanoğlu'na destek için bir grup Azerbaycanlı, adliye önündeki meydanda "Biz iki devlet, tek milletiz" yazılı pankart ve bayraklar açarak duruşma sonuna kadar bekledi.

Son dakika haberleri... MUBARİZ GURBANOĞLU'NUN YARGILANDIĞI DAVADA MAHSUN KIRMIZIGÜL TANIKLIK YAPTI
Son dakika haberleri... MUBARİZ GURBANOĞLU'NUN YARGILANDIĞI DAVADA MAHSUN KIRMIZIGÜL TANIKLIK YAPTI

Mubariz Gurbanoğlu, Mahsun Kırmızıgül, Terör Örgütü, Resmi Gazete, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... MUBARİZ GURBANOĞLU'NUN YARGILANDIĞI DAVADA MAHSUN KIRMIZIGÜL TANIKLIK YAPTI - Son Dakika


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