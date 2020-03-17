MÜBARİZ MANSİMOV  TUTUKLANDI (1) - Son Dakika
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MÜBARİZ MANSİMOV  TUTUKLANDI (1)

14 dakika önce

İstanbul DHAFETÖ soruşturması kapmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı.

MÜBARİZ MANSİMOV  TUTUKLANDI (1), System.String[]

İstanbul DHA

FETÖ soruşturması kapmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mübariz Mansimov Gurbanoğlu ve iş yöneticisi Nuray Nurcihan Perker dün akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevkedildi.  Gurbanoğlu ve Perker,  savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedildiler.  Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklanırken Perker "adli kontrol" kararıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Adliyeden görüntü

-Mansimov arşiv


Mübariz Mansimov, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:41 Kaynak: DHA
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