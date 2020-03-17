Mübariz Mansimov  tutuklandı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mübariz Mansimov  tutuklandı (1) - Son Dakika

Mübariz Mansimov  tutuklandı (1)

6 saat önce

FETÖ soruşturması kapmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı.

Mübariz Mansimov  tutuklandı (1), System.String[]

FETÖ soruşturması kapmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mübariz Mansimov Gurbanoğlu ve iş yöneticisi Nuray Nurcihan Perker dün akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevkedildi.  Gurbanoğlu ve Perker,  savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedildiler.  Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklanırken Perker "adli kontrol" kararıyla serbest bırakıldı.


Mübariz Mansimov, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:45 Kaynak: DHA
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