Son Dakika Haberleri: Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı
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Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

1 saat önce

DÜZCE Adliyesi'nde mübaşir olarak görev M.Ö. mahkeme taraflarından rüşvet alırken suçüstü yakalandı.

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı, System.String[]

DÜZCE Adliyesi'nde mübaşir olarak görev M.Ö. mahkeme taraflarından rüşvet alırken suçüstü yakalandı.

Düzce Adliyesi'nde mübaşir olan M.Ö., şikayetler üzerine polis ekiplerince takibe alındı. M.Ö., akşam saatlerinde mahkeme taraflarından rüşvet alırken suçüstü yakalandı. M.Ö., Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınarak sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Düzce Adliyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:50 Kaynak: DHA
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