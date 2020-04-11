Mücadele sanal dünyaya taşındı! - Son Dakika
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Mücadele sanal dünyaya taşındı!

6 saat önce

Koronavirüs nedeniyle spor organizasyonlarının bir bir iptal edildiği veya ertelendiği, sporcuların da herkes gibi evlerine kapandığı şu günlerde artık sanal turnuvalar revaçta.

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Koronavirüs nedeniyle spor organizasyonlarının bir bir iptal edildiği veya ertelendiği, sporcuların da herkes gibi evlerine kapandığı şu günlerde artık sanal turnuvalar revaçta... Lig yönetimleri ve kulüplerin de arkasında olduğu turnuvalar, saha veya salondaki gibi yoğun ilgiyle takip ediliyor. Sporseverlerin sahada izlediği isimler şimdilerde ellerinde joystick'lerle mücadele etmekte. İşte karantina günlerinin sanal organizasyonlarının öne çıkanları...


LEYTON ORIENT, UEFA'NIN KOLTUĞUNA GÖZ DİKTİ: 128 TAKIMLI KARANTİNA KUPASI


İlk sanal turnuvaya imza atan, İngiltere'nin alt lig kulüplerinden Leyton Orient oldu. Kırmızı beyazlıların düzenlediği 'Karantina Kupası'na ilgi yoğun olurken Türkiye'den Medipol Başakşehir de katılımcılar arasında yer aldı. Manchester City, Atalanta, Lokomotiv Moskova, Benfica, Ajax, Roma, AZ, PAOK gibi ünlü kulüplerin de yer aldığı turnuvada, finalde Groningen'i 2-1 yenen Wolverhampton Wanderers şampiyon oldu. Sırasıyla Marsilya'yı 4-1, Amiens'i 3-1, Cheltenham'ı 2-0, Midtjlland'ı 1-0, Feyenoord'u aynı skorla, 1-0 mağlup eden Başakşehir yarı finalde Groningen'e 3-0 kaybetti. Turnuva boyunca 56 bin Pound toplandı.


SERIE A DERBİSİ LEO VE ESPOSITO'NUN ELLERİNDE


İtalyan futbolunun iki devi, AC Milan ve Inter Milan yarın PES 2020'de karşılaşacak. Mücadele, e-spor yayımcısı DAZN tarafından naklen verilecek. Oyunda Milan'ın Portekizli forveti Rafael Leo ve Inter'in golcüsü Sebastiano Esposito takımlarını temsil edecek. Öte yandan İngiltere Futbol Federasyonu da Harry Kane ve Steph Houghton önderliğinde bir PES turnuvasını dün başlattı. Turnuvaya ünlü futbolcular da katılacak.


NBA 2K'DA YILDIZ GEÇİDİ


Birçok NBA yıldızı, evde geçirdikleri şu günlerde 'NBA 2K Turnuvası'nda kozlarını paylaşıyor. ABD'de normal NBA maçları kadar büyük ilgiyle takip edilen turnuvada Devin Booker, Andre Drummond, Patrick Beverley, Trae Young, DeAndre Ayton, Derrick Jones, Montrezl Harrell ve Rui Hachimura çeyrek finale yükseldi. 1 numaralı seribaşı Kevin Durant'le birlikte Domantas Sabonis, Harrison Barnes, DeMarcus Cousins gibi önemli isimler ise elendi.


EKRAN BAŞINDA PEDALA KUVVET


Bisiklet dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Flanders Turu da sanal ortama taşındı. Belçika'da düzenlenmesi gereken yarışın 32 kilometrelik bölümü sanal ortama gerçekleşti. 13 bisikletçi evlerinden özel idman bisikletleriyle mücadele etti.


PİLOTLAR ARTIK GAZA DEĞİL DÜĞMEYE BASIYOR


Formula 1, haziran sonuna kadar yarışların ertelenmesi nedeniyle sanal grand prix'ler düzenleyerek organizasyona ilgiyi canlı tutmayı amaçlıyor. İlk olarak 22 Mart'ta Bahreyn GP ile başlayan e-yarışlarda geçen hafta Ferrari'den Charles Leclerc birinci oldu. Formula 1 sanal yarışlarında Leclerc'in dışında Lando Norris, Nicholas Latifi, George Russell, Jenson Button, Johnny Herbert gibi eski ve yeni pilotlar mücadele ediyor.



Koronavirüs, Başakşehir, İngiltere, Groningen, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 07:52 

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