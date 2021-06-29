Mücadeleler Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika

Mesleki eğitim ve spor; itfaiye olaylarına müdahalenin temelini oluşturuyor. Bu temel ne kadar sağlam atılırsa olaylara müdahale süresi ve tecrübesi de o denli başarılı oluyor. Bu amaçla aday memurların rekabet içerisinde ekip ruhunu motivasyonunu ve aralarındaki kaynaşmayı artırmak için İstanbul İtfaiyesinin 2021 yılı aday memurlarına yönelik düzlendiği futbol ve voleybol spor organizasyonları 28. 06. 2021 tarihi itibari ile başlamıştır. Kıyasıya mücadelelere, heyecanlı ve keyifli anlara sahne olan müsabakalar 02. 07. 2021 tarihinde sona erecek.