Devler Ligi alev alev! İşte gecenin sonuçları

Milyonları ekran başına kitleyen ve büyük heyecana sahne olan Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta maçları oynanan 8 karşılaşmayla tamamlandı.

E GRUBU

Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında Feyenoord sahasında konuk ettiği Lazio'yu 3-1 mağlup ederken Atletico Madrid deplasmanda İskoç ekibi Celtic ile 2-2 berabere kaldı.

F GRUBU

F Grubu'nda ise Fransız ekibi Paris Saint Germain ile İtalyan temsilcisi Milan karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi PSG oldu. Grubun diğer maçında Borussia Dortmund deplasmanda konuk olduğu Newcastle United'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı.

G GRUBU

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Leipzig, Kızılyıldız engelini 3-1'lik skorla geçerken Manchester City, deplasmanda Young Boys'u 3-1 mağlup etti.

H GRUBU

Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. maçında Porto, deplasmanda Antwerp'i 4-1, Barcelona ise sahasında Shakhtar Donetsk'i 2-1 mağlup etti.