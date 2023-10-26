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Devler Ligi alev alev! İşte gecenin sonuçları - Son Dakika

Devler Ligi alev alev! İşte gecenin sonuçları

Son Güncelleme: 26.10.2023 00:36

UEFA Şampiyonlar Ligi, bu akşam birbirinden heyecanlı 8 karşılaşmaya sahne oldu. İşte gecenin sonuçları...

Milyonları ekran başına kitleyen ve büyük heyecana sahne olan Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta maçları oynanan 8 karşılaşmayla tamamlandı.

E GRUBU

Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında Feyenoord sahasında konuk ettiği Lazio'yu 3-1 mağlup ederken Atletico Madrid deplasmanda İskoç ekibi Celtic ile 2-2 berabere kaldı.

F GRUBU

F Grubu'nda ise Fransız ekibi Paris Saint Germain ile İtalyan temsilcisi Milan karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi PSG oldu. Grubun diğer maçında Borussia Dortmund deplasmanda konuk olduğu Newcastle United'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı.

G GRUBU

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Leipzig, Kızılyıldız engelini 3-1'lik skorla geçerken Manchester City, deplasmanda Young Boys'u 3-1 mağlup etti.

H GRUBU

Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. maçında Porto, deplasmanda Antwerp'i 4-1, Barcelona ise sahasında Shakhtar Donetsk'i 2-1 mağlup etti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

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Son Dakika Futbol Devler Ligi alev alev! İşte gecenin sonuçları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Devler Ligi alev alev! İşte gecenin sonuçları - Son Dakika
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