"Mücadelemiz, Kudüs özgür oluncaya kadar devam edecektir"

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İsrail, Ayrım Duvarı'nı geçmeye çalışan Filistinli çocuğu şehit etti

İmamoğlu, cami çıkışı bir vatandaşın protestosu ile karşılaştı: Hangi yüzle destekliyorsunuz?