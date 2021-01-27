Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi - Son Dakika

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi

27.01.2021 23:07
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi, System.String[]

TFF Süper Kupa'da Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

TFF Süper Kupa'da Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Ekuban'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta defansta Ponck'a çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

16. dakikada sol taraftan Deniz'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Fernandes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

22. dakikada Berat'ın ceza sahası dışından yerden vuruşunda kaleci Mert Günok iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

25. dakikada Nwakaeme'nin sol kanttan topla ilerleyip ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

37. dakikada Deniz'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Demba Ba'nın vuruşuna meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.

38. dakikada Djaniny'nin ceza sahası içi sol tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Serkan Çimen xx

Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Ömer Ali Şahiner xx, Ponck xx, Epureanu xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Mehmet Topal xx, Azubuike xx, Deniz Türüç x, Daniel Aleksic xx, Junior Fernandes xx, Demba Ba xx

Yedekler: Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Leonardo Duarte, Mahmut Tekdemir, Gulbrandsen, Ravil Tagir, Muhammed Emin Sarıkaya, Enzo Crivelli, Uğur Uçar, Cemali Sertel

Teknik Direktör: Okan Buruk

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Serkan Asan xx, Edgar Le xx, Vitor Hugo xx, Marlon xx, Flavio xx, Berat Özdemir xx, Abdulkadir Parmak xx (Lewis Baker dk. 45+2 ?), Nwakaeme xx, Ekuban xx, Djaniny xx

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Yusuf Sarı, Safa Kınalı, Kamil Ahmet Çörekçi, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Benik Afobe

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Sarı kartlar: Epureanu (Başakşehir)

(İHA)

Mustafa Kemal Atatürk, Trabzonspor, Mert Günok, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi - Son Dakika


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