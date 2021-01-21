Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı - Son Dakika

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı

21.01.2021 20:02
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı, System.String[]

Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

2. dakikada Tisserand'ın uzaklaştırmak istediği topla buluşan Yatabare'nin kaleci Altay ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Altay, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

17. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında defanstan dönen topu Gradel, Yatabare'ye verdi. Yatabare'nin altı pas çizgisi üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

38. dakikada ceza sahasına giren Thiam'ın şutunda kaleci Samassa topu çeldi.

44. dakikada ceza sahası içinde top Appindangoye'nin eline çarpınca hakem penaltı noktasına gösterdi.

45. dakikada Valencia penaltı vuruşunda topu filelere gönderdi. 1-1

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx

DG Sivasspor: Samassa xx, Appindangoye xx, Caner xx, Robin Yalçın xx, Uğur xx, Hakan xx, Claudemir xx, Fajr xx, Erdoğan xx, Yatabare xx, Gradel xx

Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Cofie, Camara, Kerem, Ninga, Ziya, Kayode, Marcelo

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Fenerbahçe: Altay xx, Sadık xx, Tisserand x (Lemos dk. 8 xx), Nazım xx, Novak xx, Gustavo xx, Valencia xx, Mert Hakan xx, Pelkas xx, Samatta xx, Thiam xx

Yedekler: Harun, Serdar, Sosa, Cisse, Fatih, Uğur, İsmail, Caner, Kemal

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Yatabare (dk. 17) (Sivasspor), Valencia (dk. 45 pen.) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Appindangoye (Sivasspor), Nazım (Fenerbahçe)

(İHA)

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Sivasspor, Altay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı - Son Dakika


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