Mücahit öğretmen için yardım kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Nazilli ilçesinde geçen yıl geçirdiği kalp krizi sonrası yatağa bağımlı hale gelen 46 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Mücahit Doğan'ın tedavisi için yakınları yardım kampanyası başlattı.

Nazilli Endüstri Meslek Lisesinde beden eğitimi öğretmenliği yapan 1 çocuk babası Mücahit Doğan, geçen yıl Mayıs ayında antrenman çıkışı Belediye Meydanı'nda kalp krizi geçirip fenalaştı.

Ambulansla götürüldüğü hastanede kalbi 2 kez duran Doğan, doktorların müdahalesiyle yaşama tutundu. Doğan, yaklaşık 2 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra palyatif servisine alındı. 7 ay da palyatif servisinde tedavi gören Doğan, geçen hafta taburcu edilerek, evinde bakılmaya başlandı.

AA muhabirine açıklama yapan eşi Burcu Doğan, oksijen yetmezliği (hipoksi) tanısı konulan eşinin kök hücre tedavisi için 200 bin liraya ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Aydın Valiliğine başvurarak yardım kampanyası için izni aldıklarını aktaran Doğan, hayırseverlerden destek istedi.

Eşinin meslektaşlarının her zaman kendilerine destek olduğunu kaydeden Doğan, "Onlardan Allah razı olsun. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. Hep ihtiyaçlarımıza yetişmeye çalıştılar. Kampanya süresince de ellerinden geleni yapıyorlar. İnşallah en kısa zamanda eşim sağlığına kavuşur." diye konuştu.