Mücahit Özcan: Hayalim gençler için spor kulübü kurmak - Son Dakika
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Mücahit Özcan: Hayalim gençler için spor kulübü kurmak

15.12.2022 17:33
Mücahit Özcan: Hayalim gençler için spor kulübü kurmak

Yakında altın kemer için ringe çıkmaya hazırlanan Elazığlı boksör Mücahit Özcan'dan heyecanlandıran açıklama. Boks dünyanın yıldız adayları arasında gösterilen Aslan, "Altın kemer maçında kemeri mutlaka belime takacağım. Sonrasındaki hayalim ise bir kulüp kurup genç sporcular yetiştirmek" dedi.

Boksta hem Türklerin hem de Almanya'da yaşayan gurbetçilerin gururu olan Mücahit Özcan hayalini açıkladı. Çocuk yaşlarda gönül verdiği boks sporunda başarı merdivenlerini emin adımlarla tırmanan, yakın zamanda altın kemer müsabakasına çıkmaya hazırlanan başarılı boksör, "Altın kemeri belime taktıktan sonra Türkiye'de ve Almanya'da kulüp kurmak istiyorum. Bu kulüplerde hem ben müsabakalara hazırlanacağım hem de genç sporcular yetiştireceğim" diye konuştu.

SPOR GENÇLERİ KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK TUTUYOR

14 yaşında başladığı boksta gerek Türkiye'de gerekse uluslararası arenada birçok müsabakaya katılan ve elde ettiği sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Mücahit Özcan, kurmayı planladığı spor kulübü ile tecrübelerini gençlere aktarmayı istediğini söyledi: "Dünya şampiyonluğuna layık öğrenciler yetiştirmeyi arzuluyorum. Amacım ülkemizi tüm dünyaya tanıtmak. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spor okullarına, beden eğitimi hocalığına yetiştirmek istiyorum."

BOKS GENÇLERİN OLGUNLAŞMASINDA ÖNEMLİ BİR YER TUTUYOR

Boks sporunun gençlere önemli katkılar sağlayan bir spor dalı olduğunu belirten Mücahit Özcan sözlerini şöyle sürdürdü: "Boks gerek erkeklerin gerekse de kadınların kendilerini savunmasını sağlayan bir spor. Bunun yanı sıra sporcunun disiplinli ve düzenli olmasını sağlıyor. Fiziksel ve mental açıdan olgunlaşmanın gerçekleşmesinde önemli katkısı var. Boks yapan kişilerin metabolizmaları hızlanır, uyku kalitesi artar, el ve göz koordinasyonu yükselir. Tüm bunlar gençlerimizin sahip olması gereken özellikler. Kuracağım kulüple bu yolda ben de gençlerimizin gelişimine katkı sunacağım."

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