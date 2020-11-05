"Mücbir Sebep - Lepidus Ensemble" CRR'de sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

"Mücbir Sebep - Lepidus Ensemble" CRR'de sanatseverlerle buluştu

05.11.2020 22:43

Zeynep Tanbay'ın koreografisini yapıp sahneye koyduğu özgün dans projesi "Mücbir Sebep - Lepidus Ensemble" Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sahnelendi.

Zeynep Tanbay'ın koreografisini yapıp sahneye koyduğu özgün dans projesi "Mücbir Sebep - Lepidus Ensemble" Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sahnelendi.

Tüm dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dikkati çeken etkinlik, sahne sanatlarının temelinde olan işitsel, görsel ve bedensel temasın ve süresinden koltuk sayısına salondaki tüm yeni düzenleme dolayısıyla sahne ile seyirci arasındaki temasın nasıl olacağını ele alıyor.

Borusan Kültür Sanat'ın 2013'teki Beethoven Festivali'ne yeni eser siparişiyle davet ettiği Zeynep Tanbay'ın "Symbiosis" adlı eserinden 4 bölüm, bu proje için uyarlandı.

"Symbiosis"te Borusan Quartet'in seslendirdiği müziği bu kez Mehmet Yasemin ve Eylül Umay Taç (keman) Öykü Koçoğlu (viyola), Gözde Yaşar (çello)'dan oluşan Lepidus Ensemble seslendiriyor.

CRR Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur, etkinlik öncesi yaptığı konuşmada, kültür sanat faaliyetlerin her koşulda devam etmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Yaşadıklarımızla ilgili düşündürmeye katkıda bulunan eserler üretmek benim felsefem. Yaşadığımız büyük felaketlerden sonra birlikte iyileşeceğimiz mekanlar buralar. Kültür ve sanat bu işe yarıyor. Bu proje de bizim temas ihtiyacımızla ilgili." dedi.

Mansur, dans ve müziğin ilişkisinin her koşulda süreceğine dikkati çekerek, dans ve müziğin birbirine eşlik etme fikrinin müzik yapılan ilk zamanlarda oluştuğunu ve bu ilişkinin bir uyumun yansıması olduğunu söyledi.

Dansçı Evrim Akyay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeynep Tanbay'ın "Symbiosis" eserinden seçtikleri 4 parçayı Lepidus Quartet'le sergilediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Onlarla aynı sahneyi paylaştığımız yarım saatlik bir eser bu. 4 kadın 4 erkek dansçıdan oluşuyor. Lepidus Quartet'le ilk kez çalışıyoruz. Onlar gelmeden önce kayıtla çalıştık onlar geldikten sonra da canlı performanslara provamızı yaptık. Dolayısıyla bu gösteride dansçı ve müzisyen grubun birbirine uyumlanması için bir süre gerekti. Bence güzel bir uyumlanma süreci yaşadık, provalar da keyifli geçti."

Aralık ayında da 2 temsille sanatseverlerin karşısına çıkacaklarını ifade eden Akyay, izleyicileri dans ve müziğin uyumunun gösterildiği çağdaş dans gösterisini izleyemeye davet etti.

Gösteride Evrim Akyay'ın yanı sıra dansçılar Suzan Alev, Nil Batırbaygil, Gizem Bilgen, Can Gökdoğan, Melih Kıraç, Serhat Kural ve Gül Yılmazer performans sergiliyor.

Zeynep Tanbay, Mücbir Sebep, Konser, Dans, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Mücbir Sebep - Lepidus Ensemble' CRR'de sanatseverlerle buluştu - Son Dakika


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