"MÜCBİR YILBAŞI PARTİSİ" SADECE GAİN'DE! - Son Dakika

"MÜCBİR YILBAŞI PARTİSİ" SADECE GAİN'DE!

25.12.2020 17:20

Mart 2020'de başlayan ve sonrasında bolca sıra dışı anın yaşandığı, 100'den fazla yayında yüzbinlerce izleyicinin katıldığı bir Instagram yayınına dönüşen 'Mücbir Sebepler', kendine has üslubuyla Yılbaşı Özel Bölümü'ne imza atmaya hazırlanıyor.

Mart 2020'de başlayan ve sonrasında bolca sıra dışı anın yaşandığı, 100'den fazla yayında yüzbinlerce izleyicinin katıldığı bir Instagram yayınına dönüşen 'Mücbir Sebepler', kendine has üslubuyla Yılbaşı Özel Bölümü'ne imza atmaya hazırlanıyor. Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın yapımcılığını üstlendiği MÜCBİR YILBAŞI, Mücbir Sebepler yayınları için de bir ilk olacak.

"2020'nin ne hayrını gördük ki?"

Mücbir Sebepler'in Mücbir Yılbaşı programı ilk kez sosyal medya hesabında değil, Türkiye'nin yeni nesil dijital platformu Gain 'de takipçilerle ücretsiz olarak buluşacak. Programda, 2021 yılı yerine unutulmaz bir yıla geri sayım olacak. İkili 2021 yılına girmekten vazgeçerek, 1991 yılı için geri sayım yapacak. Ünlü isimlerin de konuk olacağı 'MÜCBİR YILBAŞI', 31 Aralık Perşembe akşamı 22: 00'dan itibaren GAIN'de! Gain Hakkında

Türkiye'nin yeni nesil çevrimiçi içerik platformu "Gain" 30 Aralık'ta yayın hayatına başlıyor. Gain, özgün içerikleriyle kullanıcıların hayatına yepyeni bir video izleme deneyimi sunmayı hedefliyor. Gain aplikasyonu 30 Aralık itibari ile tüm uygulama mağazalarından indirilebilir olacak.

MÜCBİR YILBAŞI PARTİSİ SADECE GAİN'DE!

Instagram, Türkiye, Yılbaşı, Mart, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'MÜCBİR YILBAŞI PARTİSİ' SADECE GAİN'DE! - Son Dakika Magazin


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