MUÇEV'den basında yer alan iddialara ilişkin açıklama - Son Dakika

MUÇEV'den basında yer alan iddialara ilişkin açıklama

21.10.2020 13:20
MUÇEV'den basında yer alan iddialara ilişkin açıklama, System.String[]

Muğla Çevre ve Turizm Vakfı'nın (MUÇEV) avukatı Mahcemal Seyhan, son günlerde bazı basın yayın organlarında hem MUÇEV hem de şirketin yöneticisi Gürkan Büyükkaralı hakkında tamamen karalama maksadıyla yapılan haberlerin zaman zaman yapılan organize yayınların bir parçası ve devamı olduğunu belirtti.

Muğla Çevre ve Turizm Vakfı'nın (MUÇEV) avukatı Mahcemal Seyhan, son günlerde bazı basın yayın organlarında hem MUÇEV hem de şirketin yöneticisi Gürkan Büyükkaralı hakkında tamamen karalama maksadıyla yapılan haberlerin zaman zaman yapılan organize yayınların bir parçası ve devamı olduğunu belirtti.

Avukat Mahcemal Seyhan, yaptığı yazılı açıklamada Antalya'nın Demre ilçesi Üçağız Mahallesi'nde bulunan yüzer iskele, dolgu alanı ve denizel alanı ile ilgili iddialara ilişkin, "MUÇEV Tur. Tic. Ltd. Şti. devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kamu alanlarındaki işgallere son vererek çevre ve deniz temizliği çerçevesinde alanın korunmasını, plajları vatandaşların sağlıklı ve güvenli kullanması amacıyla işgalcilere kiralama yapmak veya işletmek, çevrenin korunma ve kullanma dengesini gözeterek, çevrenin iyileştirilmesini, kirliliğinin önlenmesini, ülkemizde bulunan kıyı ve kentsel alanların ve tabii kaynakların korunmasını, ülkemizin doğal bitkisinin, biyoçeşitliliğinin ve hayvan varlığı ile tarihi zenginliklerinin korunmasına katkıda bulunmak, hep birlikte gelecek nesillere tertemiz bir dünya bırakmak amacıyla kurulmuştur. Kamu yararını esas alan şirket, 2014 yılından bu yana turizm sektöründe çevre ve sosyal sorumluluk projelerini desteklemektedir" dedi.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan "MUÇEV'e soruşturma" başlıklı haberde şirkete ve şirket yetkilisi Gürkan Büyükkaralı'na Muğla Valiliği tarafından soruşturma başlatıldığı iddiasının asılsız olduğunu bildiren Seyhan, açıklamada şu bilgilere yer verdi:

"Söz konusu haberlerle kurulduğu günden bugüne kadar sosyal projeler ve çevrenin korunmasına destek veren şirket bilinçli olarak zan altında bırakılmak istenmektedir. İşgalcilerin işlettiği ve vatandaşların özgürce kullanamadığı sahil ve plajları Devlet İhale Kanunu'na bağlı yapılan ihalelerle kiralayan MUÇEV Tur. Tic. Ltd. Şti., yapılan düzenlemelerle sahil ve plajları halkın ücretsiz kullanımına açmıştır. Habere konu edilen ve gerçeği yansıtmayan bir başka husus ise Muğla Valiliği tarafından soruşturma başlatıldığı ve şirket yöneticisi olarak Gürkan Büyükkaralı'nın ifadesinin alınacağıdır. Muğla Valiliğinde geçmişte yapılmış veya iddia edildiği gibi başlatılan bir soruşturma bulunmamaktadır. İddialara dayanak olarak gösterildiği herhangi bir resmi kayıt bulunmamaktadır." - ANKARA

Zahit Şeyhanoğulları, Seyhan, Turizm, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MUÇEV'den basında yer alan iddialara ilişkin açıklama - Son Dakika

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