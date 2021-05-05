MUÇEV'den Karataş Plajı açıklaması;"Ücretsiz halk plajı olacak" - Son Dakika

MUÇEV'den Karataş Plajı açıklaması;"Ücretsiz halk plajı olacak"

05.05.2021 15:05
MUÇEV'den Karataş Plajı açıklaması;

Muğla Çevre Koruma Vakfı'ndan (MUÇEV) Fethiye ilçesindeki Karataş Plajı'nın, ülke turizmine yakışacak şekilde temiz ve düzenli hale getirilerek ücretsiz halk plajı olacağı bildirildi.

Muğla Çevre Koruma Vakfı'ndan (MUÇEV) Fethiye ilçesindeki Karataş Plajı'nın, ülke turizmine yakışacak şekilde temiz ve düzenli hale getirilerek ücretsiz halk plajı olacağı bildirildi.

MUÇEV'den yapılan yazılı açıklamada, son dönemde bir takım medya kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında çıkan 'Karataş Plajı elden gidiyor' başlığıyla oluşturulmak istenen algının asılsız ve gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Vatandaşlar tarafından Karataş Plajı'nın kirliliğiyle ilgili MUÇEV'e çok sayıda şikayette bulunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Karataş Plajı'nı kullanan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayacak soyunma kabinleri, duş ve tuvaletlerin bulunmadığı biliyoruz. Bizler bu plajda vatandaşlarımızın ücretsiz olarak yararlanacağı soyunma kabinleri, duş ve tuvaletlerin yapımına başladık. Yapım işleminin tamamlanmasının ardından plajı ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. MUÇEV'in idaresindeki sahil ve plajlar, halk plajı olarak kullanılmakta, giriş ücreti alınmazken bu plajlarda sunulan yiyecek içecek hizmetleri de özel plajlara kıyasla çok daha uygun fiyatlarla temin ediliyor. Ayrıca şemsiye ve şezlonglar plajı kullanmak isteyen vatandaşlarında rahatça hareket edebilecekleri şekilde düzenleniyor." - MUĞLA

MUÇEV'den Karataş Plajı açıklaması; Ücretsiz halk plajı olacak
MUÇEV'den Karataş Plajı açıklaması; Ücretsiz halk plajı olacak
MUÇEV'den Karataş Plajı açıklaması; Ücretsiz halk plajı olacak
MUÇEV'den Karataş Plajı açıklaması; Ücretsiz halk plajı olacak

Fethiye, Karataş, Medya, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MUÇEV'den Karataş Plajı açıklaması;'Ücretsiz halk plajı olacak' - Son Dakika


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