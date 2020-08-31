MUÇEV'den plaj açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Muğla Çevre Koruma Vakfı'ndan (MUÇEV), idaresindeki sahil ve plajların halk plajı olarak kullanıldığı, giriş ücreti alınmadığı bildirildi.

MUÇEV'den yapılan yazılı açıklamada, son dönemde bir takım medya kuruluşları ve sosyal medya hesapları üzerinden MUÇEV hedef alınarak asılsız haberler yapıldığını, vakfın çevreye duyarlı, katma değer üreten, vatandaşların ve yabancı misafirlerin temiz, rahat bir tatil yapmalarını sağlamak için çaba gösterildiği belirtildi.

MUÇEV'in bilimsel, verimli ve etkili çalışma yöntemlerini kullanarak, çevre kalitesini arttırmak amacıyla 4 Nisan 2014'de Muğla'ya Hizmet Vakfı ve Türkiye Çevre Koruma Vakfı ortaklığı ile kurulduğu hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hep birlikte gelecek nesillere, tertemiz bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakmak en büyük gayemizdir. Bizler bu şuurla çalışmalarımızı sürdürürken son dönemde görsel ve yazılı basında hakkımızda asılsız haberler çıkmaktadır. MUÇEV'in idaresindeki sahil ve plajlar, halk plajı olarak kullanılmakta, giriş ücreti alınmamaktadır. Bu plajlarda sunulan yiyecek içecek hizmetleri de özel plajlara kıyasla çok daha uygun fiyatlarla temin edilmektedir. Ayrıca şemsiye ve şezlonglar plajı kullanmak isteyen vatandaşlarımızın rahatça hareket edebilecekleri şekilde düzenlenmektedir. Bu plajlarda sigara içilmeyen ve engelli vatandaşlarımızın kullanabileceği alanlar oluşturulmakta, herkesin güvenli ve huzurlu bir şekilde plajdan faydalanması sağlanmaktadır. Söz konusu haberlerde Marmaris'ten tekne ile İztuzu plajına gelenlerden hizmet bedeli adı altında para alındığı iddia edilmiş, iddialarda da dayanak olarak tekne işletmeciliği yapan Şükrü Turhan'ın açıklamalarına yer verilmiş. Turhan ise açıklamalarının çarpıtıldığını belirterek 'MUÇEV'den önce para alıyorlardı. Sözlerimi çarpıtmışlar.' dedi. MUÇEV tarafından Marmaris İztuzu arası sefer yapan tekneler için özel olarak yüzen iskele hizmeti verilmekte ve devam etmektedir. MUÇEV'e yönelik asılsız iddialara karşı hukuki yollar sonuna kadar kullanılacaktır."