Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Kamar: "Ekonomi reformlarına tam destek veriyoruz"

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, "Mücevher ihracatını artırmak ve ekonomiye daha fazla katma değer sağlayabilmemiz için açıklanan ekonomi reformlarının uygulanabilmesi adına her türlü desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Mücevher İhracatçıları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kamar'ın, 12 Mart'ta açıklanan Ekonomi Reformları kapsamındaki "Uluslararası standartlara uyumlu bir kıymetli maden ve taşlar piyasası oluşturulması" başlığı hakkındaki değerlendirmelerine yer verildi.

Salgın sonrası dönemin ekonomik yapılanmasına uygun olarak sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli büyümeye erişim amacıyla açıklanan ekonomi reformlarında kıymetli maden ve taşlar piyasasına ilişkin hükümlerin de yer aldığını hatırlatan Kamar, şunları kaydetti:

"Reformları destekliyoruz ama sektörün yıllara sari kazanımlarını korumak kaydıyla. Bugün dünyanın dört bir köşesinde, Türk mücevherinin yüksek kaliteyle anılmasını sektördeki 6 bin üretici firma 35 bini aşkın mağaza ve 250 bin çalışan sağlıyor. Onlar sayesinde küresel ticaretin durgun olduğu bir dönemde ülkemizin mücevher ihracatı, başarılı bir seyir sürüyor. Dolayısıyla kanun yapıcılardan ve uygulayıcılardan sektörümüzü oluşturan üreticilere ve ihracatçılara herhangi bir zarar gelmeden bu sektörün önde gelen temsilcileriyle iş birliğine gidilmesini bekliyoruz. Sektörümüzün yıllara sari kazanımlarını kaybetmeden reformları gerçekleştirmenin yolunu ortak aklı ile bulmalıyız. İlgili bürokratlarımızla istişareye açığız."

Kamar, sektör olarak Türk Parasını Koruma Kanunu'nun oluşturulduğu 1989 yılından bu yana adeta yamalı bohça gibi olan mevzuatların düzeltilmesi için büyük bir uğraş verildiğine dikkati çekti.

"Sektörün faaliyetleri, mali disiplinle karıştırılmamalı"

Kamar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2006 yılında gösterdiği hedef doğrultusunda bugüne kadar başarıyla gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin, mali disiplinle karıştırılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Günümüzde mücevher ihracatına büyük katkı sağlayan Dahilde İşleme Rejimi'nin mevcut cari açığın sebepleri arasında yer almadığını biliyoruz. Dolayısıyla mücevher ihracatını artırmak ve ekonomiye daha fazla katma değer sağlayabilmemiz için, açıklanan ekonomi reformlarının uygulanabilmesi adına her türlü desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Ekonomi Reformları'nda yer alan "Uluslararası standartlara uyumlu bir kıymetli maden ve taşlar piyasası oluşturulacaktır" başlığıyla, piyasanın, kıymetli maden aracı kuruluşları, rafineriler, kuyumcular ve ayar evlerini kapsayacak şekilde tüm aktörleriyle yeniden düzenlenmesi, kıymetli madenlerin ithalatı sonrası kaydedilen aşamaların daha şeffaf ve izlenebilir hale getirilmesi amaçlanıyor. Yeni kararların çerçevesinde piyasada kayıt dışılığın azaltılması için tedbirler alınması da yer alıyor.