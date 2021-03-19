Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Kamar: "Ekonomi reformlarına tam destek veriyoruz" - Son Dakika

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Kamar: "Ekonomi reformlarına tam destek veriyoruz"

19.03.2021 13:05
Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Kamar:

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, "Mücevher ihracatını artırmak ve ekonomiye daha fazla katma değer sağlayabilmemiz için açıklanan ekonomi reformlarının uygulanabilmesi adına her türlü desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, "Mücevher ihracatını artırmak ve ekonomiye daha fazla katma değer sağlayabilmemiz için açıklanan ekonomi reformlarının uygulanabilmesi adına her türlü desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Mücevher İhracatçıları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kamar'ın, 12 Mart'ta açıklanan Ekonomi Reformları kapsamındaki "Uluslararası standartlara uyumlu bir kıymetli maden ve taşlar piyasası oluşturulması" başlığı hakkındaki değerlendirmelerine yer verildi.

Salgın sonrası dönemin ekonomik yapılanmasına uygun olarak sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli büyümeye erişim amacıyla açıklanan ekonomi reformlarında kıymetli maden ve taşlar piyasasına ilişkin hükümlerin de yer aldığını hatırlatan Kamar, şunları kaydetti:

"Reformları destekliyoruz ama sektörün yıllara sari kazanımlarını korumak kaydıyla. Bugün dünyanın dört bir köşesinde, Türk mücevherinin yüksek kaliteyle anılmasını sektördeki 6 bin üretici firma 35 bini aşkın mağaza ve 250 bin çalışan sağlıyor. Onlar sayesinde küresel ticaretin durgun olduğu bir dönemde ülkemizin mücevher ihracatı, başarılı bir seyir sürüyor. Dolayısıyla kanun yapıcılardan ve uygulayıcılardan sektörümüzü oluşturan üreticilere ve ihracatçılara herhangi bir zarar gelmeden bu sektörün önde gelen temsilcileriyle iş birliğine gidilmesini bekliyoruz. Sektörümüzün yıllara sari kazanımlarını kaybetmeden reformları gerçekleştirmenin yolunu ortak aklı ile bulmalıyız. İlgili bürokratlarımızla istişareye açığız."

Kamar, sektör olarak Türk Parasını Koruma Kanunu'nun oluşturulduğu 1989 yılından bu yana adeta yamalı bohça gibi olan mevzuatların düzeltilmesi için büyük bir uğraş verildiğine dikkati çekti.

"Sektörün faaliyetleri, mali disiplinle karıştırılmamalı"

Kamar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2006 yılında gösterdiği hedef doğrultusunda bugüne kadar başarıyla gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin, mali disiplinle karıştırılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Günümüzde mücevher ihracatına büyük katkı sağlayan Dahilde İşleme Rejimi'nin mevcut cari açığın sebepleri arasında yer almadığını biliyoruz. Dolayısıyla mücevher ihracatını artırmak ve ekonomiye daha fazla katma değer sağlayabilmemiz için, açıklanan ekonomi reformlarının uygulanabilmesi adına her türlü desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Ekonomi Reformları'nda yer alan "Uluslararası standartlara uyumlu bir kıymetli maden ve taşlar piyasası oluşturulacaktır" başlığıyla, piyasanın, kıymetli maden aracı kuruluşları, rafineriler, kuyumcular ve ayar evlerini kapsayacak şekilde tüm aktörleriyle yeniden düzenlenmesi, kıymetli madenlerin ithalatı sonrası kaydedilen aşamaların daha şeffaf ve izlenebilir hale getirilmesi amaçlanıyor. Yeni kararların çerçevesinde piyasada kayıt dışılığın azaltılması için tedbirler alınması da yer alıyor.

Mustafa Kamar, Ekonomi, Mart, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Kamar: 'Ekonomi reformlarına tam destek veriyoruz' - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Galatasaray, Real Madrid'le sözleşmesi bitecek Marcelo'yu kadrosuna katmak istiyor Son sözü Danıştay söyledi! Öğretim üyesi doktorlar muayenehane açabilecek Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş 6 yıldır firari olan "Binbir surat Cemile" saklandığı gardıropta yakayı ele verdi İran tavuğundan 'paskalya yumurtası' üretiyor! Tanesi 7 liradan kapış kapış satılıyor Son Dakika! Esnafın Halk Bankası kredilerinde gecikme faizlerinden vazgeçilecek, anapara borçlarına 18 ay taksit yapılacak Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi Bölgesel tren seferleri yarın yeniden başlayacak
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e "Katil" diyen ABD Başkanı Biden'la ilgili açıklama: Bu ifade devlet başkanına yakışmadı         
14:02
Gürcistan'da AstraZeneca aşısı uygulanan hemşire hayatını kaybetti Gürcistan'da AstraZeneca aşısı uygulanan hemşire hayatını kaybetti         
13:35
Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor         
13:12
İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor         
12:53
Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı         
12:39
Türk futbolunun 4 büyük kulübü ve Bankalar Birliği 9 yıllık yapılandırma anlaşmasını imzalayacak Türk futbolunun 4 büyük kulübü ve Bankalar Birliği 9 yıllık yapılandırma anlaşmasını imzalayacak         
12:28
Henüz 10 yaşındaydı! Bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babasıyla aynı kaderi yaşadı Henüz 10 yaşındaydı! Bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babasıyla aynı kaderi yaşadı         
12:13
Son umut! Siverek'te vatandaşlar el ele verdi, kayıp gençleri arıyor Son umut! Siverek'te vatandaşlar el ele verdi, kayıp gençleri arıyor         
11:40
Türkiye'nin en pahalı mahallesinde imar durduruldu, milyon dolarlık projeler askıya alındı Türkiye'nin en pahalı mahallesinde imar durduruldu, milyon dolarlık projeler askıya alındı         
11:13
Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın         
11:11
Oyuncu Pınar Deniz, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor Oyuncu Pınar Deniz, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor         
11:10
İkinci el otomobildeki taksit düzenlemesi, piyasayı hareketlendirdi İkinci el otomobildeki taksit düzenlemesi, piyasayı hareketlendirdi         
11:06
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi         
10:20
Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup 4'üncü kattan atlamışlardı! Genç kız zorla amcasının oğluyla nişanlandırılmış Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup 4'üncü kattan atlamışlardı! Genç kız zorla amcasının oğluyla nişanlandırılmış         
10:04
Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti         
09:53
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 14:15:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Kamar: "Ekonomi reformlarına tam destek veriyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei