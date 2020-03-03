Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Kamar: "Yeni düzenleme ile güç kazandık" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Kamar: 'Yeni düzenleme ile güç kazandık' - Son Dakika Ekonomi

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Kamar: "Yeni düzenleme ile güç kazandık"

6 saat önce

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, Resmi Gazete'de yayınlanan "5 kilograma kadar işlenmemiş altının yolcu beraberinde Türkiye'ye getirilebilmesi" düzenlemesi hakkında, "Yeni düzenleme ile güç kazandık.

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Kamar:

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, Resmi Gazete'de yayınlanan "5 kilograma kadar işlenmemiş altının yolcu beraberinde Türkiye'ye getirilebilmesi" düzenlemesi hakkında, "Yeni düzenleme ile güç kazandık. Düzenlemenin bir yıl sonra mücevher ihracatımıza milyar dolarlık katkı sağlayacağına, bu katkının da yıllar içinde artacağına inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, en fazla 5 kilogram ağırlığında standart işlenmemiş altının yolcu beraberinde yurda getirilmesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek esaslar dahilinde mümkün olacak.

Kamar yaptığı yazılı açıklamayla, düzenleme için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve bürokratlarına teşekkür ederek, "Sesimizi duydukları için çok teşekkür ediyoruz. Bu bir takım oyunu. İhracatımızın geliştirilmesi içi neler yapıp ortaya çıkarılması adına bu konuları bürokratlarımızı dolayısıyla hükümetimize bildiriyoruz. Hangi adımlar atılırsa sektörümüz geleceğe yelken açabilir, bunları belirtiyoruz. Kararın çıkmasıyla artık sıra bizlerde." değerlendirmesini yaptı.

"Hem ihracata hem de diğer sektörlere katkı olacak"

Kamar, bu kararı uzun zamandır beklediklerini ifade ederek, kararla Türk mücevher sektörünün ihracatta ivme kazanacağı ortamın hazır hale geldiğini savundu.

Kararın harfiyen uygulanabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Kamar, şöyle devam etti:

"Birlik olarak bu kararı, tüm dünyaya duyurmaya başlıyoruz. İnanıyoruz ki bu karar hem ihracata katkı sağlayacak hem de yanında 5 kg altınla gelen yolcular diğer sektörlerin de gelişmesine katkı yapacak. Bu kararı talep ederken Dubai'yi rakip olarak belirlemiştik. Dubai, dünyanın en büyük mücevher 'hub'larından biri…

Yeni düzenleme ile güç kazandık. Düzenlemenin bir yıl sonra mücevher ihracatımıza milyar dolarlık katkı sağlayacağına, bu katkının da yıllar içinde artacağına inanıyoruz. Kararı uygularken hükümetimizle eş güdüm içinde artıları, eksileri nelerdir, bu karar nasıl daha iyi uygulanabilir şeklinde diyalog halinde olacağız. Kararın alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

"Döviz temininin zor olduğu ülkelerde standart altın temini de zor olacaktır"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Kuyumcular Komitesi Başkanı Erhan Hoşhanlı da, yolcu beraberi altının beyan edilerek Türkiye'ye getirilmesinin kuyumculuk sektörüne olduğu gibi diğer sektörlere de ihracat anlamında katkı sağlayacağını kaydetti.

Hoşhanlı şunları kaydetti:

"Burada en önemli maksat, Türkiye'ye alışveriş için gelen diğer ülke vatandaşlarının, işlemlerinde daha kolay temin ettikleri altını, değişim aracı olarak kullanmalarını sağlamak ve ticareti kolaylaştırmaktır. Standart altınların yolcu beraberi getirilmesi şartı bu uygulamayı zorlaştıracak ve sınırlayacaktır. Döviz temininin zor olduğu ülkelerde standart altın temini de zor olacağından beklenen yarar sınırlı kalacaktır. Bunun da önümüzdeki dönemde iyileştirilmesinde fayda olacaktır."

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sınırı geçen göçmen: Vurmasınlar diye çocukları hususi havaya kaldırdık, yine vurdular
Son Dakika: ABD, Türkiye'ye mühimmat desteği vermek istiyor Umreden gelen yolculara İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs kontrolü yapıldı Edirne sınırındaki insan kaçakçıları konuştu: Yunanistan'a geçişlerde indirime gittik

Son Dakika Haberleri
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?
18:44 Havucun faydaları nelerdir? Havucun cilde, saça ve göze faydaları
18:44 Survivor'da Tayfun ve Nisa aşk mı yaşıyor?
17:26 Müslüm Gürses'in ismi Şükran Köyü'nde dikilen çınar ve büstüyle yaşatılacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 20:05:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Kamar: "Yeni düzenleme ile güç kazandık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]