Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar Açıklaması - Son Dakika
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Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar Açıklaması

6 saat önce

Mücevher İhracatçıları Birliği, 2020 yılı Nisan ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar Açıklaması, System.String[]

Mücevher İhracatçıları Birliği, 2020 yılı Nisan ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre 2020 yılının Nisan ayındaki mücevher ihracatı, küresel ölçekteki korona virüs salgını dolayısıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 düşüşle 148 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu yılın Ocak-Nisan ayları arasındaki mücevher ihracatı miktarı ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 21 azalışla 1 milyar 713 milyon dolar olarak gerçekleşti.


Mücevher ihracatındaki tabloyu değerlendiren Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, Nisan ayı rakamlarına bakıldığında en çok altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası ihraç edildiğine işaret ederek şunları dile getirdi: "Mart ayı başı itibarıyla ülkemizde de başlayan korona virüs salgını, ilk etapta ana ihracat pazarlarımız Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu vb. bölgelerle olan ilişkilerimizin kesilmesine yol açarken Nisan ayında sektörümüzün hem iç hem de dış piyasada tamamen durmasına sebep oldu. Bu süreçte Nisan ayı toplam ihracatına baktığımızda en çok altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyasının ihraç edilmesi, vatandaşların yastık altınları bozdurduğu anlamına geliyor. Altın, lüks bir tasarruf aracı olarak hemen her dönemde nakde dönebilir. Dolayısıyla bozdurulan bu altınları, külçe vb. şekillerde işlenip ihraç edildiğini görüyoruz."


"Dahilde işleme rejimi acilen tüm ülkelerle yaygınlaşmalı"


Yönetime geldikleri günden bu yana mücevher sektörünün ne denli stratejik bir sektör olduğunu aktararak mevcut çözüm bekleyen konuların çözüme kavuşturulması amacıyla İstanbul - Ankara arasında mekik dokuduklarının altını çizen Mustafa Kamar, "Mücevher ihracatını artırabilmek amacıyla izlediğimiz yollardan biri olan 'Dahilde İşleme Rejimi' sayesinde geçen sene 7,2 milyar dolar ihracata imza attık. Bu sene hedeflediğimiz 8,5 milyar dolar mücevher ihracatına ulaşabilmek amacıyla Dahilde İşleme Rejimi, resmen ihtiyaç haline geldi. Dolayısıyla Dahilde İşleme Rejimi, hemen ve acilen tüm ülkelerle uygulanmalı" diye konuştu.


"Yolcu beraberinde getirilecek altına 'standart dışı' ibaresi eklenmeli"


"Çok uzun bir süre örneklerle faydalarını anlattığımız ve sonunda kabul edilen yolcu beraberinde 5 kilograma kadar altın getirilebilmesi hususunda sınırlamalar kaldırılmalı" diyen Kamar; "Yolcuya birlikte gelen altının Londra Borsası'na kayıtlı olması zorunluluğu, ilgili hükme 'standart dışı' ibaresi eklenerek kaldırılmalı. Böylece sınırlar kalkarak yolcu beraberinde gelen 5 kilogram altın, hem mücevher hem de diğer sektörlere büyük katkı sağlayacak" dedi.


"Yalnız perakendeciler değil, bütün sektör mücbir sebep kapsamına alınmalı"


"Hükumetimizden beklentimiz korona virüs salgını kapsamında yüzde 98 oranında duran sektörümüzde sadece perakende mağaza sahibi kuyumcuların değil imalat-ihracat-toptan ticaret yapanların da mücbir sebep kapsamına alınması" diyen Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, şunları söyledi: "Mücevher sektörümüz, 35 bin kuyumcu ve 6 bin üreticisiyle birlikte toplam 1 milyon kişinin geçimini sağladığı bir sektör. Bu sektör, korona virüs salgının açıklanmasından bu yana geçen süreçte büyük bir kayıp yaşıyor. Mevcut kayıpların giderilmesi adına Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı yardımlar için müteşekkiriz ancak sektörümüzde yalnızca mağazaları olan perakendeciler yok. Bu sektörde üretenler, ihraç edenler ya da toptan satışla çalışanlar da var. Dolayısıyla bu gruplardaki sektör üyelerinin de mücbir sebep kapsamına alınmasını bekliyoruz."


İhracat, ABD ve İsviçre ile artarken Almanya ve İsrail ile düştü


Nisan ayı ihracat rakamlarına ülke bazında bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri'ne yüzde 109 artışla 125 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiği, bu ülkeyi yüzde 79 artış ve 5,4 milyon dolar ihracatla İsviçre'nin izlediği görülüyor. Nisan ayındaki gerçekleşen ihracat oranları ve ülke sıralamaları şöyle; ABD/ 125 milyon dolar ile yüzde 109 artış, İsviçre 5,4 milyon dolar ile yüzde 72 artış, Almanya 5,3 milyon dolar ile yüzde 85 azalış, Bulgaristan 2,5 milyon dolar ile 47 artış, Malezya 2,2 milyon dolar ile yüzde 30 artış, Polonya 1,7 milyon dolar ile yüzde 57 azalış, Çekya 994 bin dolar ile yüzde 62 azalış, Belçika 870 bin dolar ile yüzde 81 azalış, İsrail 805 bin dolar ile yüzde 91 azalış.


Nisan'da en çok "altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası" ihraç edildi


Nisan ayında üç ana ürün grubu arasında "Altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası" ihracatı azalırken bu grubu yüzde 90,8'lik azalışla "Gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası" ve yüzde 94,3'lük azalışla "Pırlantalı altından mamul mücevherci eşyası ve aksamı" grubu takip etti. - İSTANBUL

Mustafa Kamar, İhracat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 02:12 Kaynak: İHA


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